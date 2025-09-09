Цей бюджетний спред обіцяє задовольнити смакові рецептори, не спустошуючи при цьому гаманця. Намазка, яка на смак нагадує червону ікру, швидко стає популярним вибором для тостів та бутербродів.

Вона стане чудовим доповненням до вашого повсякденного раціону, або ж приємно здивує гостей за святковим столом. Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.

Читайте також Найсмачніша гостра аджика на зиму за перевіреним рецептом

Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 оселедець;

– 1 морква;

– 1 плавлений сирок;

– 0,5 цибулі.

Приготування:

Моркву відваріть, а плавлений сирок візьміть натуральний – без додаткових смаків.

Оселедець розберіть на філе. Цибулю очистьте та подрібніть.

Складіть всі інгредієнти в блендер та збийте до однорідної маси разом з плавленим сиром. Він дуже добре з'єднає всі компоненти разом.

Смачного!

Яку намазку на хліб приготувати?