Без грама червоної ікри, а на смак – ідентична: бюджетна й вишукана намазка на хліб
Основні тези
- Бюджетна намазка на хліб складається з оселедця, моркви, плавленого сирка та цибулі.
- Всі ці інгредієнти збиваються в блендері до однорідної маси. В результаті смак імітує червону ікру.
Цей бюджетний спред обіцяє задовольнити смакові рецептори, не спустошуючи при цьому гаманця. Намазка, яка на смак нагадує червону ікру, швидко стає популярним вибором для тостів та бутербродів.
Вона стане чудовим доповненням до вашого повсякденного раціону, або ж приємно здивує гостей за святковим столом. Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри, розповідає 24 Канал з посиланням на Arguments.
Як приготувати намазку зі смаком червоної ікри?
- Час: 25 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 оселедець;
– 1 морква;
– 1 плавлений сирок;
– 0,5 цибулі.
Приготування:
- Моркву відваріть, а плавлений сирок візьміть натуральний – без додаткових смаків.
- Оселедець розберіть на філе. Цибулю очистьте та подрібніть.
- Складіть всі інгредієнти в блендер та збийте до однорідної маси разом з плавленим сиром. Він дуже добре з'єднає всі компоненти разом.
Смачного!
