Ніхто не здогадається, що ховається за смакотою: оригінальна намазка на хліб
- Паштет з оселедця, яєць та моркви – це смачна та поживна закуска, яка часто готується як намазка на хліб.
- Це вдала альтернатива магазинним спредам. Бюджетно, смачно і не так, як завжди – це про паштет з оселедця.
Найчастіше з оселедцем асоціюється форшмак, але цей продукт може запропонувати набагато більше. Існують численні варіації, де слабосолону рибу майстерно поєднують з яйцями, плавленим сирком, морквою та вершковим маслом.
І сьогодні 24 Канал з посиланням на Storinka пропонує приготувати оригінальний паштет з оселедця. Він готується просто, а смаком дивує з першого шматочка – не помітите, як треба буде робити другу порцію.
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Закуска з оселедця
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 450 грамів оселедця;
– 12 варених яєць;
– 100 – 150 грамів вареної моркви;
– 200 грамів твердого сиру;
– 200 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Яйця, сир і моркву натріть на дрібній тертці. Філе оселедця наріжте на невеликі шматочки, викладіть у чашу блендера.
- Додайте до риби вершкове масло кімнатної температури. Збийте їх до утворення гладкого та ніжного пюре.
- Поступово додайте натерті інгредієнти до суміші у блендері. Збийте до одержання консистенції пасти. Залежно від солоності оселедця трохи підсоліть.
- Перекладіть закуску у контейнер і поставте у холодильник. Через годину паста стабілізується, загусне і буде готова до подачі.
Смачного!
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