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Новини Смачно Салати і закуски Ніхто не здогадається, що ховається за смакотою: оригінальна намазка на хліб
26 червня, 15:51
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Ніхто не здогадається, що ховається за смакотою: оригінальна намазка на хліб

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Паштет з оселедця, яєць та моркви – це смачна та поживна закуска, яка часто готується як намазка на хліб.
  • Це вдала альтернатива магазинним спредам. Бюджетно, смачно і не так, як завжди – це про паштет з оселедця.

Найчастіше з оселедцем асоціюється форшмак, але цей продукт може запропонувати набагато більше. Існують численні варіації, де слабосолону рибу майстерно поєднують з яйцями, плавленим сирком, морквою та вершковим маслом.

І сьогодні 24 Канал з посиланням на Storinka пропонує приготувати оригінальний паштет з оселедця. Він готується просто, а смаком дивує з першого шматочка – не помітите, як треба буде робити другу порцію.

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Закуска з оселедця

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 450 грамів оселедця;
– 12 варених яєць;
– 100 – 150 грамів вареної моркви;
– 200 грамів твердого сиру;
– 200 грамів вершкового масла.

Приготування:

  1. Яйця, сир і моркву натріть на дрібній тертці. Філе оселедця наріжте на невеликі шматочки, викладіть у чашу блендера.
     
  2. Додайте до риби вершкове масло кімнатної температури. Збийте їх до утворення гладкого та ніжного пюре.
     
  3. Поступово додайте натерті інгредієнти до суміші у блендері. Збийте до одержання консистенції пасти. Залежно від солоності оселедця трохи підсоліть.
     
  4. Перекладіть закуску у контейнер і поставте у холодильник. Через годину паста стабілізується, загусне і буде готова до подачі.

Смачного!

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