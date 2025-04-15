Першими зникнуть з великоднього столу: смачна і бюджетна намазка на бутерброди

Оселедець та яйця – ті інгредієнти, які майже завжди є в холодильнику. Зазвичай їх їдять окремо або додають до салатів. Однак, ці продукти також можна перетворити на вишукану закуску для святкового столу.

Легка у приготуванні намазка стане справжньою родзинкою трапези – не помітите, як треба буде робити додаткову порцію канапе. Рецептом смачної намазки з оселедця та яєць ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram фудблогерки MariiAm.

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Смачна намазка з оселедця та яєць

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 10

Інгредієнти:

– бородінський хліб чи хліб на заквасці;

– 3 – 4 яйця;

– зелена цибуля;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– 1 – 2 філе оселедця;

– гірчиця у зернах.

Як приготувати цю намазку: дивіться відео

Приготування:

Хліб наріжте невеликими скибочками. Яйця відваріть, очистьте, посипте перцем, сіллю та розімніть виделкою.

Дрібно наріжте зелену цибулю і разом із майонезом додайте до яєць. Перемішайте.

Оселедець почистьте, розділіть на філе, наріжте на невеликі шматочки.

Хліб змастіть яєчною намазкою, зверху викладіть оселедець і трохи гірчиці в зернах.

Закуска готова. Можна подавати на стіл.

Смачного!

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