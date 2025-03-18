Якщо ще не готували – негайно виправте це: ароматна намазка з печеного часнику на грінки

Кожна господиня бодай раз у житті має спробувати свої сили у приготуванні часникового спреду. Ця ароматна намазка чудово поєднується з грінками, що робить її чудовим вибором для доповнення першої страви, або як самостійну закуску.

При цьому не варто переживати за різкий запах, як від свіжого часнику, адже цей ви запечете. Рецептом ароматної намазки з печеного часнику ділиться 24 Канал з посиланням на UA Vestnik.

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Намазка з печеного часнику

Час: 1 година

1 година Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 – 3 голівки часнику;

– 60 мілілітрів олії;

– 100 грамів вершкового масла;

– сіль, улюблені спеції – на смак.

Приготування:

Візьміть голівки часнику, верхівку зріжте.

Викладіть на пергамент та полийте олією (20 мілілітрів на 1 голівку). Посоліть на смак і додайте улюблені спеції.

Поставте запікати у духовку при температурі 180 градусів протягом 45 хвилин.

Запечений часник видавіть зі шкарлупи. Після цього виделкою роздавіть до однорідної маси. Додайте м'яке вершкове масло: на 1 часничину візьміть до 50 грамів.

Намазка з печеного часнику готова, подавайте з грінками.

Смачного!

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