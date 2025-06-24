24 червня, 15:49
Гості проситимуть ще: готуємо смачнезну намазку на хліб всього за 15 хвилин
Хлібна намазка – чудове доповнення як до святкових зустрічей, так і до повсякденних перекусів. Ще й для її приготування треба мінімальну кількість інгредієнтів та часу.
Так і для консерви – немає нічого кращого, ніж стати намазкою на хліб. 24 Канал з посиланням на UA.press пропонує рецепт намазки з сардинами, плавленим сирком та яйцем.
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Намазка з сардинами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 1 банка сардин в томаті;
– 1 плавлений сирок;
– 3 яйця;
– 3 столові ложки майонезу.
Приготування:
- Злийте з консерви соус. Рибу розімніть в мисці виделкою. Плавлений сирок натріть на тертці та додайте до сардин.
- Яйця відваріть в круту, охолодіть та натріть на тертці. Вмішайте в загальну суміш разом з майонезом.
- Якщо потрібно підсоліть та поперчіть. Подавайте з підсушеним хлібом.
Намазка готова!
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