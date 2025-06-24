Гості проситимуть ще: готуємо смачнезну намазку на хліб всього за 15 хвилин

Хлібна намазка – чудове доповнення як до святкових зустрічей, так і до повсякденних перекусів. Ще й для її приготування треба мінімальну кількість інгредієнтів та часу.

Так і для консерви – немає нічого кращого, ніж стати намазкою на хліб. 24 Канал з посиланням на UA.press пропонує рецепт намазки з сардинами, плавленим сирком та яйцем. Читайте також Ідеальний початок трапези: брускета з оригінальною начинкою – італійський рецепт Намазка з сардинами Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 1 банка сардин в томаті;

– 1 плавлений сирок;

– 3 яйця;

– 3 столові ложки майонезу. Приготування: Злийте з консерви соус. Рибу розімніть в мисці виделкою. Плавлений сирок натріть на тертці та додайте до сардин.

Яйця відваріть в круту, охолодіть та натріть на тертці. Вмішайте в загальну суміш разом з майонезом.

Якщо потрібно підсоліть та поперчіть. Подавайте з підсушеним хлібом. Намазка готова! Теж приготуйте: маринований оселедець у томатному соусі.