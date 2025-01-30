Корисна, смачна та поживна: бутерброди з цією намазкою розлітаються на ура

Кулінарні ентузіасти відкривають для себе універсальність спредів, поєднуючи різноманітні інгредієнти. Вони не лише створюють унікальні та оригінальні смаки, але й можуть бути корисними.

Наприклад, намазка з тунця та авокадо пропонує як смакові, так і поживні переваги. Як приготувати цю смачну намазку, розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Її подають в ресторанах: закуска з кабачків, яка приємно здивує смаком і простотою Намазка з тунця та авокадо Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 3 – 4 Інгредієнти:

– 1 банка тунця у власному соку;

– 1 – 2 авокадо;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– петрушка;

– сіль. Приготування: Тунець дістаньте з консерви та розімніть виделкою.

Авокадо також розімніть виделкою або натріть на тертці.

Змішайте авокадо з рибою та лимонним соком. Приправте сіллю та перцем.

Зелень за бажанням можете подрібнити та ввести в загальну масу або просто посипати зверху бутерброди чи тости. Смачного! Теж смачно: приготуйте ніжний паштет з курячої печінки.