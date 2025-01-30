30 січня 2025, 14:21
Корисна, смачна та поживна: бутерброди з цією намазкою розлітаються на ура
Кулінарні ентузіасти відкривають для себе універсальність спредів, поєднуючи різноманітні інгредієнти. Вони не лише створюють унікальні та оригінальні смаки, але й можуть бути корисними.
Наприклад, намазка з тунця та авокадо пропонує як смакові, так і поживні переваги. Як приготувати цю смачну намазку, розповідає 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Намазка з тунця та авокадо
- Час: 15 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 1 банка тунця у власному соку;
– 1 – 2 авокадо;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– петрушка;
– сіль.
Приготування:
- Тунець дістаньте з консерви та розімніть виделкою.
- Авокадо також розімніть виделкою або натріть на тертці.
- Змішайте авокадо з рибою та лимонним соком. Приправте сіллю та перцем.
- Зелень за бажанням можете подрібнити та ввести в загальну масу або просто посипати зверху бутерброди чи тости.
Смачного!
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