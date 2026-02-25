Ця пісна намазка смачніша за будь-яку ковбасу: копієчний рецепт на кожен день

Завжди варто мати у холодильнику смачний та швидкий перекус. Апетитна намазка ідеально підходить для таких випадків, та ще й потішить оригінальним смаком.

Бюджетна консерва, кілька додаткових інгредієнтів – і у вашому холодильнику велика порція апетитної закуски, яка дозволить не турбуватися про готування, коли випаде нагода перекусити. Готуйте одразу подвійну порцію, адже вона зникає дуже швидко, закликає Fajne gotowanie.

Як приготувати смачну намазку з горбуші?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 банка горбуші у власному соку;

– 2 варені яйця;

– 2 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка французької гірчиці;

– 3 столові ложки вершкового сиру;

– свіжий кріп до смаку.

Намазка, яка замінить звичне мʼясо / Фото Tastebotanical

Приготування:

Розімніть консервовану горбушу виделкою до однорідності та помістіть у чашу блендера. Додайте до риби попередньо відварені яйця, очищений зубчик часнику для пікантності, порцію ніжного вершкового сиру та трохи гірчиці, щоб збалансувати смак. Ретельно збийте всі інгредієнти на високій швидкості, доки маса не набуде ідеально гладкої та шовковистої консистенції. Отриманий паштет можна відразу використовувати для бутербродів або перекласти в герметичну ємність для подальшого зберігання в прохолодному місці. Перед тим як подавати закуску до столу, посипте її дрібно нарізаним свіжим кропом – це додасть страві приємного аромату та естетичного вигляду.

Як додати намазці ресторанного відтінку?

Додавання лимонної цедри та дрібно нарізаних каперсів перетворить звичайну рибну намазку на вишукану закуску. Цедра додасть свіжого цитрусового аромату, який ідеально нівелює жирність вершкового сиру, а каперси забезпечать приємну пряну кислинку та "середземноморський" характер, підказує Przyslij przepis.

Щоб текстура залишилася цікавою, не збивайте каперси блендером разом із основною масою. Краще подрібніть їх ножем і вмішайте в готовий паштет разом із цедрою. Так ви отримаєте неоднорідну структуру, де кожен інгредієнт розкриватиметься поступово.

