24 січня 2025, 16:00
Готується 5 хвилин, а розлітається зі столу ще швидше: неймовірна намазка з яєць та тунця
Намазка на хліб з тунця та яєць – це швидкий і смачний рецепт. Вона підійде не тільки для повсякденного харчування, а й для святкових зустрічей.
Рецептом дуже смачної та корисної намазки з варених яєць, з тунцем та свіжими огірками ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку в Instagram. Готуйте одразу подвійну порцію!
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Корисна намазка з яєць та тунця
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 1 банка тунця;
– 2 огірки;
– 1 столова ложка крем-сиру;
– сил – за бажанням.
Як приготувати намазку: дивіться відео
Приготування:
- Зваріть яйця – приблизно 8 хвилин, остудіть та розімніть виделкою.
- Додайте до яєць тунець, порізаний огірок, сіль, крем-сир, спеції та остаточно перемішайте.
- Подавайте з грінками – наріжте хліб скибочками та підсушіть його на сковороді чи в духовці.
Смачного!
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