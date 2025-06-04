Збережіть, щоб мати під рукою на вихідні: 3 найкращі маринади для м'яса

Маринад має вирішальну роль у приготуванні м'яса. Традиційні інгредієнти, такі як майонез і оцет, вже не є найкращими для досягнення м'якого і ніжного результату. Тому варто розглянути альтернативні інгредієнти, які покращать смак м'ясних страв.

24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво ділиться 3 найкращими маринадами для м'яса. Ці смакові комбінації зроблять будь-яке м’ясо або овочі особливими! Читайте також Набагато смачніше, ніж шашлик: печериці з фаршем на мангалі 3 найкращі маринади для м'яса Маринад 1: пряна класика Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка соку лайма чи лимона;

– 1 чайна ложка пластівців чилі;

– 1 столова ложка копченої паприки;

– 1 чайна ложка зіри;

– часник;

– 1 чайна ложка сушеної цибулі;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– сіль і перець – на смак;

– сік одного апельсину. Маринад 2: азійський стиль зі шрірачею Інгредієнти:

– 2 столові ложки шрірачі;

– 2 столові ложки меду;

– 1 столова ложка соку лайма;

– 1 столова ложка рисового оцту;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 1 столова ложка свіжого імбиру;

– 1 столова ложка чорного перцю. Маринад 3: лимонно-часниковий Інгредієнти:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка соку лимона;

– цедра лимона – на смак;

– 1 чайна ложка подрібненого часнику;

– 1 столова ложка сушеної петрушки;

– сіль і перець – на смак. А ідеальним доповненням до м'яса буде бита редиска – неодмінно приготуйте.