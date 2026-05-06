Не додавайте до молодої картоплі масло: цей соус спрацює в рази краще

Молода картопля незабаром буде на кожному столі. У кожного є свої секрети її приготування, але є універсальні правила, дотримання яких наблизить вас до створення шедевра.

Масло або сметана – поширені додатки при подачі молодої картоплі. Якщо ви дуже поспішаєте, то можна обійтися й цим, але краще витратити ще кілька хвилин та подати страву з соусом, радить 24 Канал.

З чим подати молоду картоплю?

Соус з йогурту та трав – ідеальне рішення для цього гарніру. Він не просто смачний і легкий у приготуванні, а не навантажить організм додатковими калоріями, розповідає Kobieta.

Інгредієнти:

– 200 грамів густого грецького йогурту;

– пучок свіжого кропу;

– пів пучка шніт-цибулі;

– 1 зубчик часнику (видавлений через прес);

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі та свіжозмелений перець.

Велика порція насолоди / Фото "Смачна кухня"

Приготування:

Спочатку подрібніть свіжу зелень. У глибокій ємності з’єднайте натуральний йогурт із пропущеним через прес часником, додайте порцію лимонного соку та підготовлені трави. Приправте суміш сіллю та меленим перцем до смаку. Готовий соус обов’язково залиште в холодильнику принаймні на 15 хвилин перед сервіруванням. Це допоможе всім інгредієнтам "подружитися", а травам – повноцінно розкрити свій ефірний аромат у кисломолочній основі.

Як довго треба варити молоду картоплю?

Молода картопля готується значно швидше за стару завдяки тонкій шкірці та високому вмісту вологи. Зазвичай після закипання води невеликі бульби стають м'якими вже через 15 – 20 хвилин, розповідає Onet.

Щоб перевірити готовність, обережно проколіть картоплину виделкою або ножем: він має легко входити в м'якуш і так само без зусиль виходити з нього. Молоду картоплю краще класти вже в киплячу воду – це допоможе зберегти більше вітамінів та щільну текстуру.

Які спеції додати до картоплі?

Найкращим доповненням до картоплі є класичне поєднання свіжого кропу та вершкового масла, яке ідеально підкреслює ніжний смак молодої або відвареної картоплі. Також чудово пасують подрібнена петрушка, що додає свіжості, та мелений чорний перець для легкої пікантності.

Якщо ви готуєте запечену картоплю або зрази, можна експериментувати з сушеним часником або дрібкою кориці, яка у поєднанні з іншими прянощами створює нетиповий, але цікавий аромат.

Я пропоную петрушку, розмарин і чебрець (разом із зубчиками часнику), а також сіль і перець до смаку і дрібку пластівців червоного перцю. Це класичний і простий спосіб приправити картоплю, але насправді тут вітаються будь-які трави чи спеції. Спробуйте гарячу копчену паприку та куркуму для гострої картоплі з травами або заатар і кмин для квіткової картоплі з копченим смаком,

– пише редактор відділу їжі в Delish Макінзі Гор.

