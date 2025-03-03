Все змішав і готово: рецепт неймовірно ніжного чизкейка, який має скуштувати кожен
Чизкейк завоював серця любителів десертів по всьому світу. З першого ж шматочка ці ласощі дарують ніжний смак, який приємно розходиться по всьому роті, демонструючи чудове поєднання інгредієнтів.
Варто один раз скуштувати десерт – і забути його вже буде неможливо. Готувати цю страву дуже швидко, за принципом "все змішав і готово". Рецептом чизкейка ділиться 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua.
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Ніжний чизкейк – рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 600 грамів вершкового сиру "Філадельфія";
– 250 мілілітрів вершків 33%;
– 3 яйця;
– 2 яєчні жовтки;
– 150 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 2 столові ложки борошна.
Приготування:
- Перемішайте міксером все по черзі: вершковий сир і вершки, додайте цукор і ваніль, по одному додайте яйця, продовжуючи збивати, далі жовтки. Завершальним продуктом є борошно – і знову все гарно перемішайте міксером.
- Вилийте суміш у силіконову форму. У розігріту духовку до 170 градусів поставте чизкейк на 25 хвилин.
- Після цього увімкніть режим "гриль" та температуру 220 градусів, і готуйте ще 5 хвилин.
- Остудіть чизкейк при кімнатній температурі, поставте в холодильник щонайменше на 3 години. І лише тоді смакуйте.
Готово!
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