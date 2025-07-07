Коли немає часу, а закуска потрібна: хрумкі та пікантні огірки по-корейськи
- Огірки по-корейськи відмінно поєднуються з м'ясом, відбивними або рибними стравами.
- Такий легкий овочевий салат сподобається всім любителям гострого.
Маючи лише жменьку інгредієнтів та пакет, господині можуть без особливих зусиль приготувати соковиту, хрустку та пікантну страву – огірки по-корейськи.
Через декілька годин у вас буде готова пікантна закуска до м'яса, риби, картоплі. Рецептом огірків по-корейськи ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Лілію Цвіт.
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Огірки по-корейськи
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів огірків;
– 2 столові ложки кунжуту білого;
– 1 чайна ложка солі кам'яної;
– 1 чайна ложка перцю чилі;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка оцту яблучного;
– 1 чайна ложка цукру;
– 2 зубки часнику;
– 5 пір'їн зеленої цибулі.
Приготування:
- Помийте огірки разом зі шкіркою. Розріжте навпіл, а потім кожну половинку грубими брусочками. Складіть їх в щільний пакет.
- Наріжте дрібно зелену цибулю. Додайте її до огірків. Потім кунжут, сіль, перець, соєвий соус, оцет, вичавлений часник і цукор.
- Щільно закрийте або зав'яжіть пакет і добре потрясіть, щоб усе перемішалося. Поставте у холодильник мінімум на 30 хвилин.
- Дістаньте огірки з холодильника, подавайте як закуску до основної страви або як самостійний салат.
Смачного!
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