Через декілька годин у вас буде готова пікантна закуска до м'яса, риби, картоплі. Рецептом огірків по-корейськи ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Лілію Цвіт.

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Огірки по-корейськи

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів огірків;

– 2 столові ложки кунжуту білого;

– 1 чайна ложка солі кам'яної;

– 1 чайна ложка перцю чилі;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка оцту яблучного;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 зубки часнику;

– 5 пір'їн зеленої цибулі.

Приготування:

Помийте огірки разом зі шкіркою. Розріжте навпіл, а потім кожну половинку грубими брусочками. Складіть їх в щільний пакет.

Наріжте дрібно зелену цибулю. Додайте її до огірків. Потім кунжут, сіль, перець, соєвий соус, оцет, вичавлений часник і цукор.

Щільно закрийте або зав'яжіть пакет і добре потрясіть, щоб усе перемішалося. Поставте у холодильник мінімум на 30 хвилин.

Дістаньте огірки з холодильника, подавайте як закуску до основної страви або як самостійний салат.

Смачного!

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