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13 червня, 14:20
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Ідеальна літня страва: кабачково-курячі оладки за 30 хвилин

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Кабачково-курячі оладки готуються за 35 хвилин і розраховані на 4 порції.
  • Звичайні інгредієнти, простота у приготуванні та мінімум часу дозволяють приготувати чудовий обід чи вечерю.

Оладки з кабачків та курячого м'яса – це легка та ароматна страва, яка сподобається всій родині. Їх можна приготувати за короткий проміжок часу і з мінімальними зусиллями.

Вони ніжні, соковиті й з хрусткою скоринкою. Рецептом курячих оладок з цукіні ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

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    Курячі оладки з цукіні

    • Час: 35 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти: 
    – 2 курячі філе;
    – 1 яйце;
    – 1 цукіні або кабачок;
    – 1 – 2 зубки часнику;
    – 2 столові ложки сметани;
    – 3 столові ложки борошна;
    – сіль, перець – на смак;
    – кріп.

    Як приготувати кабачково-курячі оладки: дивіться відео

    Приготування:

    1. Куряче філе наріжте дрібними кубиками.
       
    2. Додайте яйце, натертий цукіні, сметану, натертий часник, борошно, сіль та подрібнений кріп. Все добре перемішайте.
       
    3. В розігріту сковорідку з олією викладіть масу столовою ложкою, формуючи оладки. Смажте з обох боків до золотистої скоринки.

    Смачного!

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