Ідеальна літня страва: кабачково-курячі оладки за 30 хвилин

Оладки з кабачків та курячого м'яса – це легка та ароматна страва, яка сподобається всій родині. Їх можна приготувати за короткий проміжок часу і з мінімальними зусиллями.

Вони ніжні, соковиті й з хрусткою скоринкою. Рецептом курячих оладок з цукіні ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко. Читайте також Закуска на всі випадки життя: запікаємо ароматний камамбер в духовці Курячі оладки з цукіні Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 2 курячі філе;

– 1 яйце;

– 1 цукіні або кабачок;

– 1 – 2 зубки часнику;

– 2 столові ложки сметани;

– 3 столові ложки борошна;

– сіль, перець – на смак;

– кріп. Як приготувати кабачково-курячі оладки: дивіться відео Приготування: Куряче філе наріжте дрібними кубиками.

Додайте яйце, натертий цукіні, сметану, натертий часник, борошно, сіль та подрібнений кріп. Все добре перемішайте.

В розігріту сковорідку з олією викладіть масу столовою ложкою, формуючи оладки. Смажте з обох боків до золотистої скоринки. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цей запечений лосось з прованськими травами.