Новини Смачно Смачні та прості рецепти Цей швидкий омлет ніжніший за шовк: готуємо у мікрохвильовці
29 травня, 09:08
2

Цей швидкий омлет ніжніший за шовк: готуємо у мікрохвильовці

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Омлет завжди буде одним з найпопулярніших сніданків. Але коли рутина набридає, можна трішки поекспериментувати.

Секрет ідеальної ніжної текстури страви полягає у старанному збитті яєць. Саме завдяки цьому омлет буде пишним та повітряним, яким його усі люблять, розповідає портал Shuba

Читайте також Кисла полуниця ще не вирок: один кухонний трюк робить ягоди солодшими за кілька хвилин

Як зробити омлет у мікрохвильовці? 

  • Час: 7 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 2 яйця;
– 2 столові ложки води;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та оливкова олія для прикраси.  

Улюблений сніданок / Фото Pixabay

Приготування

  1. Зелену цибулю дрібно нашаткуйте, щоб вона була готова для декору.
  2. У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль та перець, влийте трохи води або бульйону та ретельно збовтайте все виделкою.
  3. Отриману суміш перелийте в ємність, придатну для мікрохвильової печі. Обов'язково врахуйте, що яйця мають заповнювати посуд щонайбільше наполовину, адже під час запікання омлет почне активно підніматися.
  4. Також не хвилюйтеся, якщо після приготування на дні залишиться трохи рідини, оскільки для цієї страви це цілком нормально.
  5. Перед подачею готовий ніжний омлет збризніть краплею оливкової олії та щедро притрусіть подрібненою зеленню.

Пов'язані теми:

Новини про смачну їжу