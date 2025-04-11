Омлет у чашці: оригінальний та поживний сніданок за 5 хвилин

Серед варіантів сніданку омлет виділяється як одна з найбільш ситних страв. Використавши мікрохвильову піч, всього за кілька хвилин можна вже насолоджуватися смачним омлетом без клопоту.

Ще знадобиться звичайна кружка. Як приготувати омлет у чашці розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy. Читайте також Кожен, хто скуштує, позаздрить: пишні оладки всього за 15 хвилин Омлет у чашці Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 столова ложка молока;

– 1 столова ложка сметани;

– рослинна олія для змащування;

– сіль, спеції – до смаку;

– овочі – до смаку. Приготування: Змастіть широку чашку рослинною олією. Візьміть пару яєць, розбийте їх в чашку, додайте столову ложку молока та сметани.

Добре збийте всі інгредієнти виделкою чи з допомогою вінчика. Додайте спеції на смак, посоліть.

Наріжте кілька шматочків бекону, перцю чи помідора. Додайте в чашку до омлету і перемішайте.

Випікайте омлет 2 – 3 хвилини, залежно від потужності вашої мікрохвильовки.

Щоб омлет вдався пухким, через хвилину запікання дістаньте його, перемішайте та поставте допікатися.

Готовий омлет притрусіть тертим твердим сиром, й дайте постояти кілька хвилин. Смачного! Теж приготуйте: весняний зелений борщ із щавлем.