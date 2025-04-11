Еще понадобится обычная кружка. Как приготовить омлет в чашке рассказывает 24 Канал со ссылкой на zhenskiy.
Читайте также Каждый, кто попробует, позавидует: пышные оладьи всего за 15 минут
Омлет в чашке
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка молока;
– 1 столовая ложка сметаны;
– растительное масло для смазывания;
– соль, специи – по вкусу;
– овощи – по вкусу.
Приготовление:
- Смажьте широкую чашку растительным маслом. Возьмите пару яиц, разбейте их в чашку, добавьте столовую ложку молока и сметаны.
- Хорошо взбейте все ингредиенты вилкой или с помощью венчика. Добавьте специи по вкусу, посолите.
- Нарежьте несколько кусочков бекона, перца или помидора. Добавьте в чашку к омлету и перемешайте.
- Выпекайте омлет 2 – 3 минуты, в зависимости от мощности вашей микроволновки.
- Чтобы омлет получился рыхлым, через минуту запекания достаньте его, перемешайте и поставьте допекаться.
- Готовый омлет притрусите тертым твердым сыром, и дайте постоять несколько минут.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: весенний зеленый борщ со щавелем.