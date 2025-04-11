Ще знадобиться звичайна кружка. Як приготувати омлет у чашці розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy.

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Омлет у чашці

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 столова ложка молока;
– 1 столова ложка сметани;
– рослинна олія для змащування;
– сіль, спеції – до смаку;
– овочі – до смаку.

Приготування:

  1. Змастіть широку чашку рослинною олією. Візьміть пару яєць, розбийте їх в чашку, додайте столову ложку молока та сметани.
  2. Добре збийте всі інгредієнти виделкою чи з допомогою вінчика. Додайте спеції на смак, посоліть.
  3. Наріжте кілька шматочків бекону, перцю чи помідора. Додайте в чашку до омлету і перемішайте.
  4. Випікайте омлет 2 – 3 хвилини, залежно від потужності вашої мікрохвильовки.
  5. Щоб омлет вдався пухким, через хвилину запікання дістаньте його, перемішайте та поставте допікатися.
  6. Готовий омлет притрусіть тертим твердим сиром, й дайте постояти кілька хвилин.

Смачного!

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