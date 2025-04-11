Ще знадобиться звичайна кружка. Як приготувати омлет у чашці розповідає 24 Канал з посиланням на zhenskiy.
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Омлет у чашці
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 1 столова ложка молока;
– 1 столова ложка сметани;
– рослинна олія для змащування;
– сіль, спеції – до смаку;
– овочі – до смаку.
Приготування:
- Змастіть широку чашку рослинною олією. Візьміть пару яєць, розбийте їх в чашку, додайте столову ложку молока та сметани.
- Добре збийте всі інгредієнти виделкою чи з допомогою вінчика. Додайте спеції на смак, посоліть.
- Наріжте кілька шматочків бекону, перцю чи помідора. Додайте в чашку до омлету і перемішайте.
- Випікайте омлет 2 – 3 хвилини, залежно від потужності вашої мікрохвильовки.
- Щоб омлет вдався пухким, через хвилину запікання дістаньте його, перемішайте та поставте допікатися.
- Готовий омлет притрусіть тертим твердим сиром, й дайте постояти кілька хвилин.
Смачного!
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