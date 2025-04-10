24 Канал з посиланням на Arguments пропонує приготувати оладки на сметані й без додавання дріжджів. Їх пишності позаздрить кожна ваша подруга.
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Пишні оладки – рецепт
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 грамів сметани;
– 10 столових ложок борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі та соди;
– оливкова олія для смаження.
Приготування:
- Візьміть зручну місткість і почніть змішувати яйця з цукром. Коли маса стала відносно однорідною, поступово додавайте сметану, не забуваючи ретельно перемішувати.
- Тим часом просійте борошно і акуратно додайте до тіста.
- Під час перемішування додайте по дрібці солі та соди.
- Розігрійте сковорідку, налийте трохи оливкової олії і викладіть оладки – обсмажте по кілька хвилин з кожної зі сторін на повільному вогні.
- Потім викладіть оладки на паперову серветку, щоб позбутися надлишків олії.
Смачного!
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