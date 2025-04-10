24 Канал з посиланням на Arguments пропонує приготувати оладки на сметані й без додавання дріжджів. Їх пишності позаздрить кожна ваша подруга.

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Пишні оладки – рецепт

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 200 грамів сметани;

– 10 столових ложок борошна;

– 2 столові ложки цукру;

– дрібка солі та соди;

– оливкова олія для смаження.

Приготування:

Візьміть зручну місткість і почніть змішувати яйця з цукром. Коли маса стала відносно однорідною, поступово додавайте сметану, не забуваючи ретельно перемішувати.

Тим часом просійте борошно і акуратно додайте до тіста.

Під час перемішування додайте по дрібці солі та соди.

Розігрійте сковорідку, налийте трохи оливкової олії і викладіть оладки – обсмажте по кілька хвилин з кожної зі сторін на повільному вогні.

Потім викладіть оладки на паперову серветку, щоб позбутися надлишків олії.

Смачного!

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