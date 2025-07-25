Омлет у лаваші з оригінальною начинкою: найкращий сніданок за 10 хвилин

Лаваш і яйця є універсальними інгредієнтами для приготування різних страв. Від закусок до омлетів і запіканок – ці двоє бездоганно доповнюють один одного, пропонуючи безліч можливостей для експериментів.

Наприклад, можна зробити неймовірно смачний і швидкий сніданок. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @ptashka_nadia ділиться рецептом омлету з лаваша і яєць з оригінальною начинкою. Читайте також Вишукано, швидко та корисно: готуємо низькокалорійний салат з руколи та креветок Як приготувати смачний омлет у лаваші? Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 1 сирний лаваш;

– 1 – 2 яйця;

– сіль, перець – на смак;

– моцарела;

– ковбаса;

– зелена цибуля;

– помідори. Приготування: Збийте яйця, вилийте на сковороду та дайте прихопитися.

Зверху викладіть лаваш. Коли візьметься до яєць – переверніть.

Зверху викладіть начинку з сиру, ковбаси, помідорів та цибульки.

Складіть на половину, трохи обсмажте з двох сторін та подавайте.

Смачного! Теж приготуйте: французькі тости з томатами на сніданок.