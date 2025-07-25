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25 липня, 12:35
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Омлет у лаваші з оригінальною начинкою: найкращий сніданок за 10 хвилин

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Омлет у лаваші – це смачна та швидка страва, яка чудово підходить для сніданку.
  • Для приготування знадобиться лаваш, яйця та начинка на ваш смак.

Лаваш і яйця є універсальними інгредієнтами для приготування різних страв. Від закусок до омлетів і запіканок – ці двоє бездоганно доповнюють один одного, пропонуючи безліч можливостей для експериментів.

Наприклад, можна зробити неймовірно смачний і швидкий сніданок. 24 Канал з посиланням на фудблогерку @ptashka_nadia ділиться рецептом омлету з лаваша і яєць з оригінальною начинкою.

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Як приготувати смачний омлет у лаваші?

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти: 
– 1 сирний лаваш;
– 1 – 2 яйця;
– сіль, перець – на смак;
– моцарела;
– ковбаса;
– зелена цибуля;
– помідори.

Приготування:

  1. Збийте яйця, вилийте на сковороду та дайте прихопитися.
     
  2. Зверху викладіть лаваш. Коли візьметься до яєць – переверніть.
     
  3. Зверху викладіть начинку з сиру, ковбаси, помідорів та цибульки.
     
  4. Складіть на половину, трохи обсмажте з двох сторін та подавайте.

Смачного!

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