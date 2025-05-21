21 травня, 12:29
Готовий майже за секунду і без зайвого клопоту: омлет з рибкою від Ектора
Основні тези
- Омлет з рибою готується менше ніж за 10 хвилин та поєднує яйця з солоною або слабосолоною рибою.
- Інгредієнти включають яйця, лосось, листя салату, крем-сир, сушені томати, каперси, та кінзу.
Омлет з рибою – ідеальне рішення для тих, хто шукає швидку, але смачну страву з самого ранку. Він готується менше ніж за 10 хвилин, й поєднує в собі ніжний смак яєць з пікантними нотками солоної або слабосолоної риби.
Готуйте його щоразу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Рецептом омлету з червоною рибою ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.
Читайте також Хрумка й пікантна закуска без зайвого жиру: готуємо цибулеві чипси із сиром від Ектора
Омлет з рибою від Ектора
- Час: 5 – 7 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– яйця;
– листя салату;
– крем-сир;
– сушені томати;
– каперси;
– кінза;
– лосось.
Як приготувати омлет з рибою: дивіться відео
Приготування:
- Збийте яйця до однорідної консистенції. Смажте омлет на сковорідці.
- Тим часом змастіть листя салату крем-сиром.
- Коли омлет готовий, викладіть на нього сушені томати, каперси та трохи кінзи. Зверху – листя салату з крем-сиром і філе риби.
- Складіть омлет навпіл і насолоджуйтеся.
Смачного!
Сподобався рецепт? Тоді ловіть і рецепт смачної закуски з авокадо.