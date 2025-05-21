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21 травня, 12:29
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Готовий майже за секунду і без зайвого клопоту: омлет з рибкою від Ектора

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Омлет з рибою готується менше ніж за 10 хвилин та поєднує яйця з солоною або слабосолоною рибою.
  • Інгредієнти включають яйця, лосось, листя салату, крем-сир, сушені томати, каперси, та кінзу.

Омлет з рибою – ідеальне рішення для тих, хто шукає швидку, але смачну страву з самого ранку. Він готується менше ніж за 10 хвилин, й поєднує в собі ніжний смак яєць з пікантними нотками солоної або слабосолоної риби.

Готуйте його щоразу, коли хочеться чогось смачного, але без зайвого клопоту. Рецептом омлету з червоною рибою ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

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    Омлет з рибою від Ектора

    • Час: 5 – 7 хвилин
    • Порції: 1

    Інгредієнти:
    – яйця;
    – листя салату;
    – крем-сир;
    – сушені томати;
    – каперси;
    – кінза;
    – лосось.

    Як приготувати омлет з рибою: дивіться відео

    Приготування:

    1. Збийте яйця до однорідної консистенції. Смажте омлет на сковорідці.
       
    2. Тим часом змастіть листя салату крем-сиром.
       
    3. Коли омлет готовий, викладіть на нього сушені томати, каперси та трохи кінзи. Зверху – листя салату з крем-сиром і філе риби.
       
    4. Складіть омлет навпіл і насолоджуйтеся.

    Смачного!

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