6 березня, 00:27
Якщо у вас залишилася картопля з минулого врожаю: страва, яку розхвалюють всі господині
Що робити, коли у коморі залишилася картопля з минулого врожаю? Відповідь проста – готувати палюшки!
Ця страва, знайома багатьом з дитинства: ніжна всередині, злегка підсмажена зовні. Вона ідеально поєднується зі сметаною та соусом, повідомляє 24 Канал за інформацією przyslij przepis.
Цікаво Коли свята не за горами: перевірений роками відеорецепт паски від Лілії Цвіт
Рецепт палюшок
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм борошнистої картоплі;
– 180 грамів пшеничного борошна;
– 3 чайні ложки кукурудзяного крохмалю;
– 3 яєчних жовтки;
– 1/4 чайної ложки мускатного горіха;
– сіль – до смаку;
– білий перець – до смаку.
Приготування:
- Промийте картоплю під проточною водою, потім відваріть у шкірці в злегка підсоленій воді до м’якості.
- Злийте воду та залишіть вистигати.
- Після цього очистьте картоплю від шкірки, подрібніть на м’ясорубці або пропустіть через прес. Якщо немає м’ясорубки чи преса, ретельно розімніть її.
- Просійте пшеничне та кукурудзяного крохмалю на кондитерську дошку. Додайте картоплю, жовтки, мускатний горіх, білий перець і сіль до смаку.
- Акуратно, але енергійно перемішуйте інгредієнти пальцями, поки вони не з’єднаються й не утворять еластичне тісто. Тісто для палюшок не любить тепла рук, тому вимішуйте його недовго.
- Розділіть готове тісто на 6 рівних частин.
- Злегка присипте дошку борошном і сформуйте з кожної частини рулет довжиною приблизно 40 сантиметрів.
- Поріжте рулет гострим ножем на шматочки завтовшки приблизно 1 сантиметр.
- Сформуйте кожен шматочок у кульку, потім скачайте в циліндри зі злегка загостреними кінцями.
- Викладіть готові палюшки на присипану борошном дошку та накрийте чистою тканиною.
- Доведіть у великій каструлі злегка підсолену воду до кипіння.
- Опускайте палюшки в киплячу воду порціями, обережно перемішуйте дерев’яною ложкою й варіть ще одну хвилину після того, як вони спливуть на поверхню.
- Перекладіть зварені палюшки шумівкою в друшляк, промийте теплою водою й обсушіть.
- Розтопіть на сковороді вершкове або топлене масло, обсмажте до золотистої скоринки з усіх боків.
- Подавайте гарячими, одразу після приготування.
Це дуже смачно: як замаринувати оселедець.