3 червня, 14:19
Паштет на мільйон за "2 копійки": ця намазка підійме бутерброди на новий рівень
Основні тези
- Готувати паштет з рибної консерви та кисломолочного сиру не кожен наважиться. Але, спробувавши раз, робитиме це знову і знову.
- Поєднавши непоєднувані інгредієнти можна отримати оригінальну намазку, яка звичайні бутерброди перетворить на кулінарний шедевр.
Паштет зазвичай готують з м'яса, субпродуктів або риби. Він стає ідеальним варіантом для сніданків та обідніх перекусів. Можна і поекспериментувати з незвичними комбінаціями інгредієнтів.
Наприклад, зробити паштет з рибної консерви та кисломолочного сиру. Рецептом намазки, яка зробить ваші бутерброди оригінальними, ділиться 24 Канал з посиланням на Сенсація.
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Паштет з горбуші й сиру
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 1 банка горбуші у власному соку;
– 0,5 пучка запашного свіжого кропу;
– 100 грамів вершкового масла;
– 150 грамів дрібнозернистого кисломолочного сиру;
– перець та сіль – на смак.
Приготування:
- Дістаньте з банки горбушу. Приберіть з неї усі кістки та зніміть шкірку. Викладіть консерву на окрему тарілку та добряче розімніть виделкою.
- Далі викладіть консерви в глибоку місткість. Додайте кисломолочний сир та вершкове масло кімнатної температури.
- Подрібніть кріп на обробній дошці та додайте його в миску до інших інгредієнтів.
- Посоліть рибну пасту на смак, додайте трохи чорного перцю. Ретельно перемішайте і поставте до холодильника на 1 – 2 години, щоб намазка настоялася.
Готово!
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