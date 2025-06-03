Паштет на мільйон за "2 копійки": ця намазка підійме бутерброди на новий рівень

Паштет зазвичай готують з м'яса, субпродуктів або риби. Він стає ідеальним варіантом для сніданків та обідніх перекусів. Можна і поекспериментувати з незвичними комбінаціями інгредієнтів.

Наприклад, зробити паштет з рибної консерви та кисломолочного сиру. Рецептом намазки, яка зробить ваші бутерброди оригінальними, ділиться 24 Канал з посиланням на Сенсація.

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Паштет з горбуші й сиру

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 1 банка горбуші у власному соку;

– 0,5 пучка запашного свіжого кропу;

– 100 грамів вершкового масла;

– 150 грамів дрібнозернистого кисломолочного сиру;

– перець та сіль – на смак.

Приготування:

Дістаньте з банки горбушу. Приберіть з неї усі кістки та зніміть шкірку. Викладіть консерву на окрему тарілку та добряче розімніть виделкою.

Далі викладіть консерви в глибоку місткість. Додайте кисломолочний сир та вершкове масло кімнатної температури.

Подрібніть кріп на обробній дошці та додайте його в миску до інших інгредієнтів.

Посоліть рибну пасту на смак, додайте трохи чорного перцю. Ретельно перемішайте і поставте до холодильника на 1 – 2 години, щоб намазка настоялася.

Готово!

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