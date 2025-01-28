Просто тане в роті: готуємо найніжніший паштет з курячої печінки

Паштет з курячої печінки – смачна закуска, яка ідеально підійде як для сніданку чи перекусу, так і для обіду та вечері. Поєднувати цей ніжний і ароматний паштет варто зі свіжим хлібом.

Такий паштет готується доволі просто. 24 Канал з посиланням на TrueUA ділиться рецептом найніжнішого паштету з курячої печінки. Читайте також З лаваша та крабових паличок: рецепт найпростішої та корисної закуски нашвидкуруч Паштет з курячої печінки Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 1 цибуля ріпчаста;

– 1 морква;

– 200 мілілітрів вершків 18 – 20%;

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– сіль, чорний мелений перець – до смаку. Приготування: Цибулю очистьте та наріжте великими кубиками, а моркву натріть на грубій терці.

Печінку промийте та наріжте на середні шматочки.

На розігрітій олії обсмажте цибулю протягом 5 хвилин. Додайте моркву та тушкуйте ще кілька хвилин.

До овочів додайте печінку та обсмажте її до зміни кольору. Додайте вершки, масло, сіль, перець і тушкуйте все разом ще 10 хвилин.

Охолоджені інгредієнти для паштету збийте блендером до однорідного стану.

Перекладіть паштет у посудину, яка герметично закривається, накрийте харчовою плівкою в контакт і залиште в холодильнику мінімум на 2 години. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і масло з авокадо.