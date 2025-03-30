Це дуже смачно: неймовірний паштет з 3 інгредієнтів для бутербродів нашвидкуруч

Поєднання моркви та яєць – безпрограшний варіант, який завжди смачний та корисний. Зокрема, це стосується і намазок на хліб з цими інгредієнтами.

Саме таким буде цей паштет з моркви. Продукти елементарні, які є на кожній кухні. Рецептом паштету з моркви і яєць ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також "Великодній вінок": кращого салату на Пасху не існує – гості благатимуть добавки й рецепту Паштет з моркви і яєць Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 2 – 4 Інгредієнти:

– 1 морква;

– 2 яйця;

– 2 цибулі;

– сіль, перець – на смак;

– олія для обсмажування. Приготування: Моркву натріть на тертці, а цибулю наріжте кубиком. Розігрійте сковороду, налийте трохи олії та обсмажте овочі.

Посоліть їх. За бажанням додайте спеції – чорний мелений перець, карі чи хмелі-сунелі.

Яйця відваріть, охолодіть та додайте до овочів.

Перебийте інгредієнти в блендері до консистенції паштету. Готово, можна куштувати. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і цю морквяно-сирну намазку.