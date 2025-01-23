УКР РУС
23 січня 2025, 10:50
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Легко і геніально: паста з авокадо для швидкого обіду або вечері

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Паста завжди рятує після важкого дня, коли довго стояти біля плити вже немає ніяких сил. А якщо додати до неї улюблене авокадо – і результат буде неперевершеним.

Пасту Альфредо обожнюють усі, а це – одна з її найкращих варіацій. Потрібно зовсім трішки, аби на вашому столі парувала смачна й поживна страва. 24 Канал пропонує зберегти рецепт Food network та звернутися до нього, як тільки випаде нагода. 

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Рецепт пасти з авокадо 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 450 грамів пасти фетучіне;
– сіль та перець;
– 2 почищених авокадо;
– 2 склянки жирних вершків;
– 2 зубчики часнику (крупно нарізані);
– 1/2 склянки дрібно натертого сиру пекоріно + для подачі;
– натерта цедра лимона для подачі;
– базилік для подачі. 

Приготування

  1. Доведіть велику каструлю з водою до кипіння на середньому сильному вогні та щедро приправте сіллю.
  2. Додайте фетучіне та варіть, час від часу помішуючи, поки паста не стане ледь м’якою, приблизно 12 хвилин.
  3. Залиште 1/4 склянки води для пасти, потім добре злийте пасту та залиште каструлю.
  4. Тим часом змішайте авокадо, вершки, часник, 1/2 склянки пекоріно, 2 чайні ложки солі та кілька мелених перців у блендері та перемішайте до отримання однорідної маси.
  5. Налийте соус з авокадо в каструлю, в якій варилися макарони, і поставте на середній вогонь. Готуйте, постійно помішуючи, поки соус не нагріється і не закипить, приблизно 5 хвилин.
  6. Додайте макарони та воду від макаронів і перемішайте.
  7. Спробуйте на смак і приправте приправами, додавши більше солі та перцю, якщо потрібно.
  8. Перекладіть пасту у велику миску для подачі. Зверху посипте цедрою лимона, базиліком і посипте сиром. 

Смачного!

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