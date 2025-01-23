Пасту Альфредо обожнюють усі, а це – одна з її найкращих варіацій. Потрібно зовсім трішки, аби на вашому столі парувала смачна й поживна страва. 24 Канал пропонує зберегти рецепт Food network та звернутися до нього, як тільки випаде нагода.

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Рецепт пасти з авокадо

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 450 грамів пасти фетучіне;

– сіль та перець;

– 2 почищених авокадо;

– 2 склянки жирних вершків;

– 2 зубчики часнику (крупно нарізані);

– 1/2 склянки дрібно натертого сиру пекоріно + для подачі;

– натерта цедра лимона для подачі;

– базилік для подачі.

Приготування:

Доведіть велику каструлю з водою до кипіння на середньому сильному вогні та щедро приправте сіллю. Додайте фетучіне та варіть, час від часу помішуючи, поки паста не стане ледь м’якою, приблизно 12 хвилин. Залиште 1/4 склянки води для пасти, потім добре злийте пасту та залиште каструлю. Тим часом змішайте авокадо, вершки, часник, 1/2 склянки пекоріно, 2 чайні ложки солі та кілька мелених перців у блендері та перемішайте до отримання однорідної маси. Налийте соус з авокадо в каструлю, в якій варилися макарони, і поставте на середній вогонь. Готуйте, постійно помішуючи, поки соус не нагріється і не закипить, приблизно 5 хвилин. Додайте макарони та воду від макаронів і перемішайте. Спробуйте на смак і приправте приправами, додавши більше солі та перцю, якщо потрібно. Перекладіть пасту у велику миску для подачі. Зверху посипте цедрою лимона, базиліком і посипте сиром.

Смачного!

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