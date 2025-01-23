Пасту Альфредо обожнюють усі, а це – одна з її найкращих варіацій. Потрібно зовсім трішки, аби на вашому столі парувала смачна й поживна страва. 24 Канал пропонує зберегти рецепт Food network та звернутися до нього, як тільки випаде нагода.
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Рецепт пасти з авокадо
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 450 грамів пасти фетучіне;
– сіль та перець;
– 2 почищених авокадо;
– 2 склянки жирних вершків;
– 2 зубчики часнику (крупно нарізані);
– 1/2 склянки дрібно натертого сиру пекоріно + для подачі;
– натерта цедра лимона для подачі;
– базилік для подачі.
Приготування:
- Доведіть велику каструлю з водою до кипіння на середньому сильному вогні та щедро приправте сіллю.
- Додайте фетучіне та варіть, час від часу помішуючи, поки паста не стане ледь м’якою, приблизно 12 хвилин.
- Залиште 1/4 склянки води для пасти, потім добре злийте пасту та залиште каструлю.
- Тим часом змішайте авокадо, вершки, часник, 1/2 склянки пекоріно, 2 чайні ложки солі та кілька мелених перців у блендері та перемішайте до отримання однорідної маси.
- Налийте соус з авокадо в каструлю, в якій варилися макарони, і поставте на середній вогонь. Готуйте, постійно помішуючи, поки соус не нагріється і не закипить, приблизно 5 хвилин.
- Додайте макарони та воду від макаронів і перемішайте.
- Спробуйте на смак і приправте приправами, додавши більше солі та перцю, якщо потрібно.
- Перекладіть пасту у велику миску для подачі. Зверху посипте цедрою лимона, базиліком і посипте сиром.
Смачного!
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