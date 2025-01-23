Пасту Альфредо обожают все, а это – одна из ее лучших вариаций. Нужно совсем немного, чтобы на вашем столе парило вкусное и питательное блюдо. 24 Канал предлагает сохранить рецепт Food network и обратиться к нему, как только представится возможность.

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Рецепт пасты с авокадо

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 450 граммов пасты фетучине;

– соль и перец;

– 2 почищенных авокадо;

– 2 стакана жирных сливок;

– 2 зубчика чеснока (крупно нарезанные);

– 1/2 стакана мелко натертого сыра пекорино + для подачи;

– натертая цедра лимона для подачи;

– базилик для подачи.

Приготовление:

Доведите большую кастрюлю с водой до кипения на среднем сильном огне и щедро приправьте солью. Добавьте фетучине и варите, время от времени помешивая, пока паста не станет едва мягкой, примерно 12 минут. Оставьте 1/4 стакана воды для пасты, затем хорошо слейте пасту и оставьте кастрюлю. Тем временем смешайте авокадо, сливки, чеснок, 1/2 стакана пекорино, 2 чайные ложки соли и несколько молотых перцев в блендере и перемешайте до получения однородной массы. Налейте соус с авокадо в кастрюлю, в которой варились макароны, и поставьте на средний огонь. Готовьте, постоянно помешивая, пока соус не нагреется и не закипит, примерно 5 минут. Добавьте макароны и воду от макарон и перемешайте. Попробуйте на вкус и приправьте приправами, добавив больше соли и перца, если нужно. Переложите пасту в большую миску для подачи. Сверху посыпьте цедрой лимона, базиликом и посыпьте сыром.

Приятного аппетита!

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