Пасту Альфредо обожают все, а это – одна из ее лучших вариаций. Нужно совсем немного, чтобы на вашем столе парило вкусное и питательное блюдо. 24 Канал предлагает сохранить рецепт Food network и обратиться к нему, как только представится возможность.
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Рецепт пасты с авокадо
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 450 граммов пасты фетучине;
– соль и перец;
– 2 почищенных авокадо;
– 2 стакана жирных сливок;
– 2 зубчика чеснока (крупно нарезанные);
– 1/2 стакана мелко натертого сыра пекорино + для подачи;
– натертая цедра лимона для подачи;
– базилик для подачи.
Приготовление:
- Доведите большую кастрюлю с водой до кипения на среднем сильном огне и щедро приправьте солью.
- Добавьте фетучине и варите, время от времени помешивая, пока паста не станет едва мягкой, примерно 12 минут.
- Оставьте 1/4 стакана воды для пасты, затем хорошо слейте пасту и оставьте кастрюлю.
- Тем временем смешайте авокадо, сливки, чеснок, 1/2 стакана пекорино, 2 чайные ложки соли и несколько молотых перцев в блендере и перемешайте до получения однородной массы.
- Налейте соус с авокадо в кастрюлю, в которой варились макароны, и поставьте на средний огонь. Готовьте, постоянно помешивая, пока соус не нагреется и не закипит, примерно 5 минут.
- Добавьте макароны и воду от макарон и перемешайте.
- Попробуйте на вкус и приправьте приправами, добавив больше соли и перца, если нужно.
- Переложите пасту в большую миску для подачи. Сверху посыпьте цедрой лимона, базиликом и посыпьте сыром.
Приятного аппетита!
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