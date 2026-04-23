Якщо не знаєте, що приготувати на обід: рецепт пасти з куркою, броколі та в'яленими помідорами

Бувають страви, які зручно готувати без довгих рішень – коли потрібен обід, а часу на складні етапи немає. Паста в таких випадках майже завжди виручає, але навіть вона легко набуває іншого смаку, якщо додати кілька влучних продуктів.

Курка дає ситність, броколі не перевантажує страву, а в’ялені помідори змінюють загальний характер соусу вже з перших хвилин на сковорідці. Вершки все поєднують і роблять текстуру м’якою, без зайвої густоти, повідомляє Przyslij przepis.

Як приготувати пасту з куркою, броколі та в’яленими помідорами?

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів макаронів;

– 400 грамів курячого філе;

– 120 грамів броколі;

– 70 грамів в’ялених помідорів;

– 1 цибулина шалот;

– 200 грамів вершків жирністю 30%;

– 4 чайні ложки сиру Грана Падано або пармезану;

– 2 зубчики часнику;

– чебрець до смаку;

– оливкова олія до смаку;

– сік половини лимона;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– петрушка до смаку.

Ваші рідні будуть вдячні / Фото Рrzyslij przepis.

Приготування:

Куряче філе наріжте невеликими шматочками, додайте подрібнений часник, чебрець, сіль, чорний мелений перець, трохи оливкової олії з в’ялених помідорів і кілька крапель лимонного соку. Усе добре перемішайте й залиште приблизно на 30 хвилин, щоб м’ясо добре просочилося ароматами. Поки курка маринується, відваріть макарони згідно з інструкцією на упаковці до стану al dente. Броколі розділіть на невеликі суцвіття, опустіть у підсолену воду на 4 – 5 хвилин, після чого відразу промийте холодною водою, щоб зберегти яскравий колір і легку пружність. На сковорідці розігрійте трохи оливкової олії, викладіть курку й обсмажуйте до легкого підрум’янення. Потім додайте тонко нарізану цибулю шалот і коротко прогрійте разом із м’ясом. Після цього всипте нарізані в’ялені помідори й перемішайте, щоб аромат став більш виразним. Далі додайте броколі, влийте вершки й недовго прогрійте все разом. Наприкінці всипте натертий сир, перемішайте до кремової консистенції соусу й додайте готові макарони. Усе ретельно перемішайте, щоб паста рівномірно вкрилася соусом. Перед подачею посипте ще невеликою кількістю сиру та свіжою петрушкою.

Які макарони обрати до певної пасти?

"Метелики" добре ніби тримають легкі соуси, овочі, шматочки сиру, шинку, зелень. Через широку форму вони підходять для страв, де соус не має бути занадто густим – наприклад, із вершками, маслом, томатами або овочевими сумішами, Gastro travel. Їх часто додають і в холодні салати, бо після варіння вони зберігають форму й виглядають виразно.

"Спіральки" зручні для густіших соусів, бо борозенки затримують соус між витками. До них добре підходять м’ясні підливи, сирні соуси, фарш, печені овочі, гриби. Саме тому така паста часто дає відчуття більш насиченої страви, навіть якщо склад простий.

"Вушка" частіше використовують там, де важлива щільніша текстура – у супах, запіканках, стравах із сиром або густими соусами. Невелика форма дозволяє рівномірно змішувати їх з іншими інгредієнтами, тому вони добре працюють у стравах, де паста не має домінувати, а лише підтримувати загальний смак.

