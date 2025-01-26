Ця паста врятує завжди: легка закуска з буряка, яка потішить італійськими нотками

Буряк настільки універсальний, що його можна готувати ледь не щодня. Завжди знайдуться додатки, які дозволять подати до столу щось абсолютно нове.

Буряк та сир – це дует, які додасть смакового колориту для будь-якої трапези. Особливо ця паста смакує з картопелькою, але їх можна знайти й інше застосування. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт порталу Gotujmy.

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Рецепт пасти з буряка та сиру

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 буряк;

– 200 грамів італійського сиру;

– 1 столова ложка хрону;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 зубчики часнику

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Вимийте буряк, загорніть його у фольгу і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом години. Після того, як буряк охолоне, зніміть шкірку та подрібніть його за допомогою м'ясорубки. Розімніть сир виделкою і додайте до нього подрібнений буряк. Добре перемішайте. Додайте подрібнений часник, майонез, хрін та лимонний сік. Посоліть та поперчіть до смаку.

Смачного!

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