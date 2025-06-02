Набагато смачніше, ніж шашлик: печериці з фаршем на мангалі

Фаршировані печериці – вишукана закуска, яка не тільки дуже смакує, але й стає прикрасою будь-якого столу. На грилі ці гриби виходять особливо соковитими, з насиченим ароматом, доповненим тонкими нотками димку.

Приготування печериць з м'ясом не потребує великих фінансових затрат та багато часу. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Ольгу Рябенко.

Читайте також Ситно, смачно та з ароматом затишку: пиріг з шинкою та грибами від Ектора

Печериці на мангалі з фаршем

Час: 1 година

1 година Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм печериць;

– 500 грамів фаршу;

– 70 грамів соєвого соусу;

– 50 мілілітрів олії з базиліком, орегано, розмарином;

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 невеликий пучок петрушки;

– 50 мілілітрів води;

– 200 грамів твердого сиру;

– сіль, перець – на смак.

Як приготувати печериці на мангалі з фаршем: дивіться відео

Приготування:

Гриби помийте та обсушіть. Відріжте ніжки.

Додайте майонез, соєвий соус та часник. Все ретельно змішайте та залиште на 30 хвилин.

До фаршу додайте сіль, перець, петрушку, тертий сир та воду. Все ретельно вимішайте.

В кожну шапочку гриба покладіть фарш. Нанизуйте на шампурі, як на відео. Смажте до золотистої скоринки – приблизно 20 – 25 хвилин.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і рулетики з курячого філе, сиру та бекону.