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Новини Смачно Випічка і десерти Все простіше, ніж здається: легкий рецепт знаменитого печива "Oreo"
11 березня, 15:47
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Все простіше, ніж здається: легкий рецепт знаменитого печива "Oreo"

Марта Касіянчук

Домашнє печиво "Oreo" – ідеальне доповнення до гарячої чашки чаю або кави. Процес випікання не тільки простий, але й швидкий, а основні інгредієнти є на кожній кухні.

Спробуйте приготувати їх вдома та порадуйте своїх близьких. Рецептом печива "Oreo" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Печиво "Oreo"

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти для тіста:  
– 150 грамів борошна пшеничного; 
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів какао-порошку;
– 130 грамів масла вершкового 73%;
– 10 грамів розпушувача.

Для крему: 
– 140 грамів цукрової пудри; 
– 100 грамів вершкового сиру; 
– 80 грамів масла вершкового 73%.

Приготування:

  1. Просійте борошно разом із какао і розпушувачем, добре перемішайте.
     
  2. Збийте масло із цукром, змішайте з борошном і замісіть еластичне тісто. Загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на годину.
     
  3. Охолоджене тісто розкачайте завтовшки 3 – 4 міліметрів і виріжте невеликі круглі коржики.
     
  4. Деко застеліть пергаментом, викладіть кружечки з тіста і випікайте при температурі 170 градусів 10 хвилин.
     
  5. Для крему збийте міксером м'яке масло із цукровою пудрою, додайте вершковий сир і збивайте далі до пишності.
     
  6. Охолоджене печиво змастіть кремом, з'єднуючи по дві штуки. Готово.

Смачного!

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