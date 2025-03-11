11 березня, 15:47
Все простіше, ніж здається: легкий рецепт знаменитого печива "Oreo"
Домашнє печиво "Oreo" – ідеальне доповнення до гарячої чашки чаю або кави. Процес випікання не тільки простий, але й швидкий, а основні інгредієнти є на кожній кухні.
Спробуйте приготувати їх вдома та порадуйте своїх близьких. Рецептом печива "Oreo" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Печиво "Oreo"
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти для тіста:
– 150 грамів борошна пшеничного;
– 100 грамів цукру;
– 50 грамів какао-порошку;
– 130 грамів масла вершкового 73%;
– 10 грамів розпушувача.
Для крему:
– 140 грамів цукрової пудри;
– 100 грамів вершкового сиру;
– 80 грамів масла вершкового 73%.
Приготування:
- Просійте борошно разом із какао і розпушувачем, добре перемішайте.
- Збийте масло із цукром, змішайте з борошном і замісіть еластичне тісто. Загорніть у харчову плівку і покладіть у холодильник на годину.
- Охолоджене тісто розкачайте завтовшки 3 – 4 міліметрів і виріжте невеликі круглі коржики.
- Деко застеліть пергаментом, викладіть кружечки з тіста і випікайте при температурі 170 градусів 10 хвилин.
- Для крему збийте міксером м'яке масло із цукровою пудрою, додайте вершковий сир і збивайте далі до пишності.
- Охолоджене печиво змастіть кремом, з'єднуючи по дві штуки. Готово.
Смачного!
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