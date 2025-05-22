Як у бабусі в дитинстві: готуємо ароматне терте печиво з полуницею

У дитинстві всі ми любили смакувати тертий пиріг – з абрикосовим, полуничним джемом або свіжими ягодами. Приготувати подібне можна і у вигляді печива.

Терте печиво з полуницею має чарівний аромат варення та кардамону, який огортає кожний куточок будинку. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на Food. Читайте також Кращий, ніж у кондитерській: готуємо неймовірно ніжний полуничний чизкейк Терте печиво з полуницею Час: 2 години 30 хвилин

2 години 30 хвилин Порції: 6 Інгредієнти:

– 230 грамів масла вершкового 82%;

– 1 чайна ложка солі;

– 205 грамів цукру;

– 1 жовток;

– 320 грамів борошна;

– 8 столових ложок варення полуничного;

– цедра 1 лимону;

– 2 столові ложки волоських горіхів;

– 2 чайні ложки кардамону;

– цукрова пудра для посипання. Приготування: Змастіть маслом квадратну металеву форму для випічки й вистеліть дно та дві сторони довгими смужками пергаментного паперу, залишаючи зверху виступ близько 2,5 сантиметрів й загинаючи папір так, щоб він щільно прилягав до форми.

У чаші стаціонарного міксера з насадкою-лопаткою змішайте масло, сіль і цукор. Збивайте на низькій швидкості до однорідної та гладкої консистенції, за необхідності зішкрібайте суміш зі стінок чаші, приблизно 3 хвилини.

Додайте жовток і змішайте до об'єднання інгредієнтів. Вимкніть міксер і зішкребіть суміш зі стінок чаші.

Одразу додайте до чаші борошно, зішкребіть суміш зі стінок і дна. Увімкніть міксер на низьку швидкість і збивайте, поки борошно повністю не з'єдналося з масою, за потреби зішкрібайте суміш повторно, приблизно 30 секунд. Тісто буде в вигляді великих грудочок.

Додайте мелений кардамон і вмішуйте його пальцями в тісто. Відкладіть 1 склянку крихти у маленьку миску і поставте в холодильник. Решту тіста викладіть у змащену маслом форму і рівномірно розподіліть, притискаючи тісто пласким дном склянки.

Випікайте на середній полиці духовки, доки краї не стануть золотисто-коричневими і почнуть відставати від боків форми, приблизно 30 хвилин. Трохи охолодіть у формі – мінімум 15 хвилин.

Рівномірно намажте фруктове варення поверх основи. Натріть зверху цедру лимона та посипте подрібненими горіхами й відкладеною крихтою.

Поверніть у духовку і випікайте, один раз повернувши форму, доки верх не підрум'яниться й варення не почне пузиритися по краях, приблизно 35 хвилин. Повністю охолодіть у формі, мінімум 1,5 години.

Проведіть ножем вздовж країв, щоб відійти від стінок. За допомогою пергаменту вийміть печиво з форми на обробну дошку. Посипте верх цукровою пудрою. Наріжте печиво на 4 смужки, а потім кожну смужку – на шість пластинок шириною 2,5 сантиметра. Смачного! Теж приготуйте: цукерки "Ферреро Роше".