До чаю за 15 хвилин: готуємо смачне печиво на сковороді – рецепт-знахідка

У кулінарному світі випічка традиційно асоціюється з духовками, а віднедавна – з мультиваркою та аерогрилями. Однак, про універсальність сковорідки часто забувають. Цей кухонний інструмент теж можна використовувати для створення печива.

Для цього знадобиться лише 15 хвилин. Як приготувати смачне печиво до чаю на сковороді розповідає 24 Канал з посиланням на News24.

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Печиво до чаю на сковороді

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 270 грамів борошна;

– 50 грамів цукру;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– 50 грамів сметани;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка розпушувача.

Приготування:

Відділіть яєчний білок від жовтка – вам знадобляться лише жовтки. У місткості з'єднайте їх з маслом, сметаною та цукром. Перемішайте до однорідної маси.

В окремій місткості просійте борошно та всипте до нього розпушувач. Перемішайте, влийте підготовлену суміш та замісіть тісто.

З нього зробіть ковбаску та наріжте печиво висотою 1 сантиметр.

Печиво випікайте на сухій сковороді на середньому вогні з двох сторін до золотистої скоринки.

Смачного!

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