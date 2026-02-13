Печиво-валентинка до Дня закоханих: смачний подарунок, за який розцілують руки

Валентинки – це чудовий прояв уваги та почуттів. А якщо зробити їх їстівними – то жест турботи стане ще промовистішим!

Печиво у формі Валентинок додасть атмосфері романтики та стане ще одним ніжним проявом почуттів. А щоб приготування не створило зайвих турбот перед таким радісним моментом, варто скористатися перевіреним рецептом з ютуб-каналу "Кейткухня".

Як приготувати печиво-валентинки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 150 грамів вершкового масла;

– 2 яєчні жовтки;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 250 грамів борошна;

– 4 грами розпушувача;

– дрібка солі;

– малинове або полуничне варення.

Приготування:

Підготуйте вершкове масло, залишивши його при кімнатній температурі до розм’якшення, після чого розітріть із цукровою пудрою до пишного світлого стану. Введіть у масу яєчні жовтки та збийте до повної однорідності. Окремо змішайте борошно, розпушувач і сіль, а потім поступово з’єднайте сухі компоненти з масляною основою. Замісіть еластичне тісто, що не пристає до рук, загорніть його у плівку та залиште в холодильнику на 30 хвилин. Розкачайте охолоджене тісто у пласт та виріжте парну кількість сердечок, зробивши у половині з них маленькі отвори по центру. На цілі заготовки нанесіть трохи варення, накрийте зверху частинками з віконцями та злегка з’єднайте краї. Випікайте десерт на пергаменті при 180 градусів протягом 10 – 12 хвилин до появи ледь помітної золотистості, після чого дайте печиву добре охолонути.

Як потурбуватися, щоб начинка не витікала?

Найперше, що повинно спасти на думку – кукурудзяний крохмаль. Це найнадійніший спосіб. Краще спочатку змішати крохмаль з невеликою кількістю начинки до повного розчинення, а потім вже зʼєднати з рештою маси. Крохмаль зв'язує зайву вологу при нагріванні, і начинка стає схожою на стабільний мармелад, підказує Beszamel.

Також у ролі загусника може виступити цукрова пудра. Вона карамелізується при нагріванні, завдяки чому начинка втримається всередині.

Якщо жодного з цих складників вдома немає, можна використати манку дрібного помелу. Після приготування її смак відчуватися не буде, натомість ви отримаєте гарантію, що начинка залишиться на місці.

