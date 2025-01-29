Він ще кращий за моркву: перець по-корейськи – гостра закуска за 2 хвилини
Морква по-корейськи здобула велику популярність, але мало хто знає, що таку ж закуску можна зробити і з перцю!
Якщо ви хочете додати трапезі пікантних ноток, то ця закуска з перцю – саме те, що впорається із завданням якнайкраще. А ще вам неодмінно сподобається швидкість, з якою можна її приготувати. 24 Канал пропонує зробити цю закуску за рецептом порталу "Смачненьке".
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Рецепт перцю по-корейськи
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 болгарські перці;
– 120 грамів червоної цибулі;
– 1 пучок петрушки;
– 1 зубчик часнику;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 0,5 столової ложки соєвого соусу.
Приготування:
- Перці очищаємо та нарізаємо тонкою соломкою. Заливаємо на 10 хвилин гарячою водою.
- Цибулю нарізаємо пір'ям, петрушку та часник шаткуємо.
- Зливаємо з перцю воду та додаємо його до суміші.
- Вливаємо лимонний сік та солимо.
- Олію з кунжутом розігріваємо на сковорідці, теж додаємо до суміші.
- Заливаємо овочі соєвим соусом, добре перемішуємо.
- Перед подачею залишаємо у холодильнику на 30 хвилин.
Смачного!
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