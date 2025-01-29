Він ще кращий за моркву: перець по-корейськи – гостра закуска за 2 хвилини

Морква по-корейськи здобула велику популярність, але мало хто знає, що таку ж закуску можна зробити і з перцю!

Якщо ви хочете додати трапезі пікантних ноток, то ця закуска з перцю – саме те, що впорається із завданням якнайкраще. А ще вам неодмінно сподобається швидкість, з якою можна її приготувати. 24 Канал пропонує зробити цю закуску за рецептом порталу "Смачненьке".

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Рецепт перцю по-корейськи

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 болгарські перці;

– 120 грамів червоної цибулі;

– 1 пучок петрушки;

– 1 зубчик часнику;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 2 столові ложки олії;

– 1 столова ложка кунжуту;

– 0,5 столової ложки соєвого соусу.

Приготування:

Перці очищаємо та нарізаємо тонкою соломкою. Заливаємо на 10 хвилин гарячою водою. Цибулю нарізаємо пір'ям, петрушку та часник шаткуємо. Зливаємо з перцю воду та додаємо його до суміші. Вливаємо лимонний сік та солимо. Олію з кунжутом розігріваємо на сковорідці, теж додаємо до суміші. Заливаємо овочі соєвим соусом, добре перемішуємо. Перед подачею залишаємо у холодильнику на 30 хвилин.

Смачного!

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