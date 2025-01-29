УКР РУС
29 січня 2025, 10:44
2

Він ще кращий за моркву: перець по-корейськи – гостра закуска за 2 хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Морква по-корейськи здобула велику популярність, але мало хто знає, що таку ж закуску можна зробити і з перцю!

Якщо ви хочете додати трапезі пікантних ноток, то ця закуска з перцю – саме те, що впорається із завданням якнайкраще. А ще вам неодмінно сподобається швидкість, з якою можна її приготувати. 24 Канал пропонує зробити цю закуску за рецептом порталу "Смачненьке"

Не пропустіть Скарб, а не рецепт: оладки, які завжди виходять пухкими – цей секрет знають не всі

Рецепт перцю по-корейськи 

  • Час: 15 хвилин 
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 3 болгарські перці;
– 120 грамів червоної цибулі;
– 1 пучок петрушки;
– 1 зубчик часнику;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 2 столові ложки олії;
– 1 столова ложка кунжуту;
– 0,5 столової ложки соєвого соусу.

Приготування

  1. Перці очищаємо та нарізаємо тонкою соломкою. Заливаємо на 10 хвилин гарячою водою.
  2. Цибулю нарізаємо пір'ям, петрушку та часник шаткуємо. 
  3. Зливаємо з перцю воду та додаємо його до суміші. 
  4. Вливаємо лимонний сік та солимо.
  5. Олію з кунжутом розігріваємо на сковорідці, теж додаємо до суміші.
  6. Заливаємо овочі соєвим соусом, добре перемішуємо.
  7. Перед подачею залишаємо у холодильнику на 30 хвилин.

Смачного!

Не треба салатів: запікаємо пекінську капусту зі спеціями. 