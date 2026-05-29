Той самий "Петрівський" квас за старовинним рецептом: смачно може бути щодня

Квас – один з найкращих засобів боротьби проти спеки. Тим паче якщо він приготований за старовинним рецептом.

Ароматний квас у літній період повинен стати постійним гостем вашого холодильника. "Петрівський" стародавній рецепт точно подарує вам особливу насолоду, розповідає портал "Господинька". Як приготувати "Петрівський" квас? Інгредієнти:

– 200 грамів бородинського хліба;

– 100 грамів цукру;

– 20 родзинок;

– 2,7 літра води;

– 3 – 5 грамів хрону;

– 1 – 2 ложки меду до смаку. З льодом напій смакує найкраще / Фото Pixabay Приготування: Висипте всі сухі інгредієнти у глибоку ємність. Спочатку залийте суміш теплою водою і ретельно все перемішайте до повного розчинення сухих компонентів. Слідом влийте в посудину холодну воду, ще раз перемішайте, щільно закрийте ємність кришкою і виставте її настоюватися в тепле, сонячне місце. Усього за кілька годин, коли завершиться швидкий процес природної ферментації на сонці, напій можна споживати. Перед подачею квас рекомендується додатково охолодити.