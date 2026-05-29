Той самий "Петрівський" квас за старовинним рецептом: смачно може бути щодня

29 травня, 16:28
Лілія Імбіровська-Сиваківська

Квас – один з найкращих засобів боротьби проти спеки. Тим паче якщо він приготований за старовинним рецептом.

Ароматний квас у літній період повинен стати постійним гостем вашого холодильника. "Петрівський" стародавній рецепт точно подарує вам особливу насолоду, розповідає портал "Господинька".

Як приготувати "Петрівський" квас? 

Інгредієнти: 
– 200 грамів бородинського хліба;
– 100 грамів цукру;
– 20 родзинок;
– 2,7 літра води;
– 3 – 5 грамів хрону;
– 1 – 2 ложки меду до смаку. 

З льодом напій смакує найкраще / Фото Pixabay

Приготування

  1. Висипте всі сухі інгредієнти у глибоку ємність.
  2. Спочатку залийте суміш теплою водою і ретельно все перемішайте до повного розчинення сухих компонентів.
  3. Слідом влийте в посудину холодну воду, ще раз перемішайте, щільно закрийте ємність кришкою і виставте її настоюватися в тепле, сонячне місце.
  4. Усього за кілька годин, коли завершиться швидкий процес природної ферментації на сонці, напій можна споживати.
  5. Перед подачею квас рекомендується додатково охолодити.

