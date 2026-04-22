Новини Смачно Випічка і десерти Пиріг з ревенем без тіста за 15 хвилин: швидкий сезонний рецепт до чаю від Лілії Цвіт
22 квітня, 16:10
4

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Швидкий рецепт пирога з ревенем без тіста від Лілії Цвіт стане чудовим доповненням до чаю.
  • Ревінь найкраще використовувати молодий, щоб зберегти його природний смак і текстуру.

Випічка з ревенем – волога, м’яка і має той самий легкий кислий акцент, через який шматок пирога рідко буває один. Найкраще підходить тісто, котре готується за лічені хвилини.

У цьому рецепті немає тіста в звичному розумінні – шари збираються сухими, а всередині все поступово поєднується вже під час випікання, розповідає Лілія Цвіт. Саме тому він і подобається тим, хто не хоче довго стояти на кухні. 

Як приготувати пиріг із ревенем? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти (форма 20×20 сантиметрів): 
– 140 грамів борошна; 
– 140 грамів цукру; 
– 160 грамів манної крупи; 
– 2 чайні ложки розпушувача; 
– 800 грамів ревеню; 
– 70 грамів полуничного желе; 
– 100 грамів вершкового масла. 

Від цього пирога усі в захваті: дивіться відео

Приготування: 

  1. Спочатку в глибокій мисці з’єднайте борошно, цукор, манну крупу та розпушувач, після чого добре перемішайте суху суміш до рівномірності.
  2. Далі поділіть її на 3 однакові частини – найзручніше зробити це за допомогою ваг, щоб кожен шар був приблизно однаковим.
  3. Для начинки ревінь добре помийте й наріжте дрібними шматочками.
  4. Додайте до нього сухе желе й ретельно перемішайте, щоб воно рівномірно покрило шматочки – саме желе надає начинці виразнішого кольору й аромату.
  5. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, а дно застеліть пергаментом. На дно форми рівномірно висипте першу частину сухої суміші, зверху розподіліть половину ревеню з желе. Намагайтеся викладати начинку по всій поверхні рівномірно.
  6. Якщо стебла ревеню товсті, їх краще нарізати ще дрібніше, щоб пиріг добре пропікся. Потім висипте другу частину сухої суміші, зверху викладіть решту ревеню й злегка притисніть ложкою.
  7. Останнім шаром розподіліть третю частину сухої суміші.
  8. Поверхню рівномірно покрийте натертим вершковим маслом – зручніше натирати його, якщо перед цим трохи підморозити.
  9. Форму поставте в холодну духовку, після чого увімкніть температуру 170 градусів і випікайте приблизно 1 годину.
  10. Готовий пиріг залиште охолоджуватися у формі, щоб він добре стабілізувався й легко нарізався. 

Чи потрібно чистити ревінь? 

Сезон ревеню стартує навесні й триває кілька місяців, але смак і текстура стебел у різний період можуть помітно відрізнятися, пише Pysznosci. Найніжнішим вважається саме ранній ревінь – його молоді стебла мають тонку шкірку, соковиту м’якоть і зазвичай не потребують додаткового очищення. Саме тому найкращим для випічки, компотів чи десертів часто вважають ревінь, зібраний приблизно до середини червня. 

Згодом стебла стають грубішими, а шкірка – щільнішою. Особливо це помітно, якщо рослина довго не зрізалася і встигла добре вирости. Великі товсті стебла найчастіше вже мають твердіший зовнішній шар, який після приготування може залишатися жорстким. Водночас якщо ревінь зрізають регулярно, навіть у середині літа він часто зберігає ніжну структуру. 

Щоб зрозуміти, чи потрібно очищати ревінь перед приготуванням, достатньо зробити просту перевірку. Спершу обрізають листя і потовщений край стебла, а потім ножем легенько піддягають шкірку з широкого боку. Якщо вона легко відходить довгими волокнами, її краще зняти. 

Коли ж шкірка тонка, майже не відділяється і не тягнеться, ревінь можна використовувати без очищення. Такий простий підхід допомагає не лише зберегти час, а й краще відчути природний смак продукту. Бо саме молодий ревінь часто дає ту приємну кислинку, за яку його найбільше цінують у сезонній кухні.

