Пиріг з бананами на пательні: величезна порція задоволення за кілька хвилин
- Пиріг з бананами на пательні можна приготувати всього за 20 хвилин.
- Для пирога потрібні жовті банани з коричневими цятками, щоб уникнути прісного смаку.
Коли за вікном завірюха – завжди хочеться покращити настрій чимось смачненьким. Пиріг з бананами – ідеальне доповнення до атмосфери домашнього затишку.
Швидкі пироги на пательні – прекрасна альтернатива походу до кавʼярні чи кондитерського відділу. Вони прості у приготуванні і не потребують вибагливих інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok anny.cooking.
Як приготувати банановий пиріг на пательні?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 столові ложки цукру;
– 50 грамів гхі;
– 100 мілілітрів молока;
– 4 столові ложки борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– 4 – 5 бананів.
Готуємо смачний пиріг за лічені хвилини: відео
Приготування:
- Пательню застеляємо пергаментом, змащуємо маслом та посипаємо ванільним цукром.
- Банани нарізаємо смужками та викладаємо на сковорідку.
- Збиваємо яйця з цукром, додаємо борошно з розпушувачем, виливаємо тісто на банани.
- Накриваємо сковорідку кришкою та готуємо на маленькому вогні 15 хвилин.
- Перевертаємо та насолоджуємось.
Які банани обрати для пирога?
Ідеальний вибір – жовті банани, які вже злегка покрилися коричневими цятками. Це означає, що крохмаль вже почав перетворюватися на цукор – саме те, що треба для смаколика, радить Kobieta.
Уникайте зелених або ідеально жовтих бананів. Через них пиріг буде прісним і з травʼянистим присмаком.
