Пиріг з бананами на пательні: величезна порція задоволення за кілька хвилин

Коли за вікном завірюха – завжди хочеться покращити настрій чимось смачненьким. Пиріг з бананами – ідеальне доповнення до атмосфери домашнього затишку.

Швидкі пироги на пательні – прекрасна альтернатива походу до кавʼярні чи кондитерського відділу. Вони прості у приготуванні і не потребують вибагливих інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok anny.cooking.

До теми Торт без духовки за 15 хвилин: зберігайте та насолоджуйтеся

Як приготувати банановий пиріг на пательні?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 2 столові ложки цукру;

– 50 грамів гхі;

– 100 мілілітрів молока;

– 4 столові ложки борошна;

– 5 грамів розпушувача;

– 4 – 5 бананів.

Готуємо смачний пиріг за лічені хвилини: відео

Приготування:

Пательню застеляємо пергаментом, змащуємо маслом та посипаємо ванільним цукром. Банани нарізаємо смужками та викладаємо на сковорідку. Збиваємо яйця з цукром, додаємо борошно з розпушувачем, виливаємо тісто на банани. Накриваємо сковорідку кришкою та готуємо на маленькому вогні 15 хвилин. Перевертаємо та насолоджуємось.

Які банани обрати для пирога?

Ідеальний вибір – жовті банани, які вже злегка покрилися коричневими цятками. Це означає, що крохмаль вже почав перетворюватися на цукор – саме те, що треба для смаколика, радить Kobieta.

Уникайте зелених або ідеально жовтих бананів. Через них пиріг буде прісним і з травʼянистим присмаком.

Що ще приготувати?