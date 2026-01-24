Укр Рус
24 січня, 22:21
2

Пиріг з бананами на пательні: величезна порція задоволення за кілька хвилин

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Пиріг з бананами на пательні можна приготувати всього за 20 хвилин.
  • Для пирога потрібні жовті банани з коричневими цятками, щоб уникнути прісного смаку.

Коли за вікном завірюха – завжди хочеться покращити настрій чимось смачненьким. Пиріг з бананами – ідеальне доповнення до атмосфери домашнього затишку.

Швидкі пироги на пательні – прекрасна альтернатива походу до кавʼярні чи кондитерського відділу. Вони прості у приготуванні і не потребують вибагливих інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok anny.cooking.

Як приготувати банановий пиріг на пательні? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 1 яйце;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 2 столові ложки цукру;
– 50 грамів гхі;
– 100 мілілітрів молока;
– 4 столові ложки борошна;
– 5 грамів розпушувача;
– 4 – 5 бананів. 

Готуємо смачний пиріг за лічені хвилини: відео 

Приготування

  1. Пательню застеляємо пергаментом, змащуємо маслом та посипаємо ванільним цукром.
  2. Банани нарізаємо смужками та викладаємо на сковорідку.
  3. Збиваємо яйця з цукром, додаємо борошно з розпушувачем, виливаємо тісто на банани.
  4. Накриваємо сковорідку кришкою та готуємо на маленькому вогні 15 хвилин.
  5. Перевертаємо та насолоджуємось.

Які банани обрати для пирога? 

Ідеальний вибір – жовті банани, які вже злегка покрилися коричневими цятками. Це означає, що крохмаль вже почав перетворюватися на цукор – саме те, що треба для смаколика, радить Kobieta

Уникайте зелених або ідеально жовтих бананів. Через них пиріг буде прісним і з травʼянистим присмаком. 

