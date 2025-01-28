Рідні проситимуть про нього через день: солоний пиріг "Трихвилинка" з улюбленою начинкою

Ароматний пиріг – це можливість насолодитися улюбленими інгредієнтами без зайвих зусиль. Смачний результат без турбот – це точне визначення цієї страви.

Назва цього пирога не обманює – на його приготування дійсно потрібно кілька хвилин. Ніжне тісто і начинка з риби, яйця та цибулі завжди викликають захват у рідних, тож вони часто проситимуть знову приготувати цю смакоту. 24 Канал пропонує обов'язково спробувати цей рецепт від порталу "Смачненьке".

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Рецепт пирога "Трихвилинка"

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 4 яйця;

– чайна ложка солі;

– 250 грамів сметани;

– 50 мілілітрів олії;

– чайна ложка гірчиці;

– 180 грамів борошна;

– чайна ложка розпушувача;

начинка:

– 150 грамів рибних консервів;

– 3 яйця;

– 80 грамів рису;

– зелена цибуля, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Варимо яйця для начинки та рис. Потім змішуємо їх з рибною консервою та зеленою цибулею. Яйця збиваємо з сіллю, додаємо сметану, олію та гірчицю. Додаємо борошно з розпушувачем та ще раз добре перемішуємо. У форму, застелену пергаментом, виливаємо половину тіста. Посипаємо панірувальними сухарями, щоб начинка не опустилася на дно. Викладаємо начинку та заливаємо рештою тіста. Випікаємо 30 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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