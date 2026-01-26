Дешевий пиріг на заварці без молока: врятує, коли у холодильнику порожньо

"Чайний" пиріг може стати відкриттям навіть для досвідчених господинь. Це той випадок, коли навіть скептики здивовано округлюють очі.

Пиріг на заварці – чудова знахідка, коли з інгредієнтів лише все найпростіше, а часу не так багато. Але не варто переживати, жертвувати смаком точно не доведеться, розповідає Cookpad.

До теми Пиріг з бананами на пательні: величезна порція задоволення за кілька хвилин

Як приготувати "чайний" пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів борошно;

– 200 мілілітрів міцного чаю;

– 170 грамів варення;

– 180 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка соди.

Повітряний пиріг без витрат / Фото "Смачні і прості рецепти"

Приготування:

Заваріть міцний чорний чай й дайте йому трохи охолонути. Яйце збийте з цукром до пишної маси, тонкою цівкою влийте гарячу заварку, постійно помішуючи. Додайте олію та варення, перемішайте до однорідності. Частинами всипте просіяне борошно, замісіть напіврідке тісто, наприкінці додайте соду або розпушувач. Тісто має бути текучим, як на шарлотку. Вилийте у форму й випікайте при 180 градусах 30 – 40 хвилин до готовності. Готовий пиріг остудіть і, за бажанням, посипте цукровою пудрою.

Чому пиріг на заварці особливий?

Колір та структура – перше, що вас вразить. Також цей пиріг виходить вологим. тому не кришиться, як бісквіти, радить портал Kuchnia.

Окрім того, заварка – чудовий підсилювач смаку. Тому чайний пиріг – це не просто легко та дешево, а й насичені враження.

Що ще приготувати?