Подвійної порції буде замало: популярні пиріжки з картоплею на сковорідці – найпростіший рецепт
Пиріжки з картоплею точно входять у перелік перекусів, від яких неможливо відмовитися. І приготувати їх можна не лише легко, а й дуже швидко.
Ці пиріжки можуть стати як ситним перекусом, так і чудовим додатком до гарячого обіду чи смачної вечері. Вас потішить не тільки їх смак, а й бюджетність, адже вам потрібні лише найпростіші продукти, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Читайте також Якщо у вас залишилася картопля з минулого врожаю: страва, яку розхвалюють всі господині
Рецепт пиріжків з картоплею на пательні
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– 7 грамів дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 320 мілілітрів теплої води;
– 500 грамів картоплі;
– 10 грамів вершкового масла;
– пучок зеленої цибулі;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У теплій воді розчиніть цукор із дріжджами, потім додайте борошно та замісіть тісто. Тісто вийде досить рідким, тому додаткове просіювання борошна зазвичай не потрібно; якщо консистенція все ж занадто водяна, можна вкрасти одну столову ложку борошна.
- Додайте до тіста неповну чайну ложку солі та знову добре замісіть. Потім накрийте його харчовою плівкою і залиште в теплому місці на 20 хвилин.
- Відваріть картоплю, а після цього приготуйте пюре, додаючи сіль, перець і вершкове масло. Наріжте зелену цибулю і ретельно перемішайте її з картопляним пюре.
- Коли тісто трохи відпочине, замісіть його ще одну хвилину, після чого за допомогою лопатки акуратно витягніть його протягом приблизно хвилини. Знову покрийте плівкою та залиште в теплому місці ще на 40 хвилин.
- Коли на поверхні тіста з’являться бульбашки, це свідчить про його готовність. Не чекаючи, поки воно осідне, розділіть тісто на шість рівних частин.
- Робочу поверхню та руки добре змастіть олією. Кожну частину сформуйте у кульку і розкотіть у тонкий, круглий коржик.
- У центр кожного коржика викладіть начинку, зберіть краї разом і ретельно защипніть. Потім обережно розтягніть тісто пальцями, щоб отримати тонкий пласт.
- Нарешті, нагрійте сковороду з олією на середньому вогні та обсмажте отримані коржі з обох боків до рівномірної рум'яної скоринки.
Смачного!
Вчені озвучили свій вердикт: чи справді борщ стає смачнішим на наступний день.