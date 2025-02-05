"Пишніших" світ не бачив: готуємо неймовірні оладки без дріжджів

Приготувати ідеальні на смак та текстурою оладки – завдання не з простих. Багато господинь стикаються з такими проблемами, як нерівномірне випікання та тісто, яке просто не підіймається.

Однак є простий рецепт, завдяки якому оладки виходять смачними, пишними та ніжними, пише 24 Канал з посиланням на UA.Новини. Готуйте одразу подвійну порцію, бо вони ідеальні! Читайте також Стануть фаворитом: Кацурін показав, як легко приготувати сирники "Три молока" Як приготувати пишні оладки без дріжджів Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів борошна;

– півлітра кефіру середньої жирності;

– 1 столова ложка цукру;

– щіпка солі;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 куряче яйце;

– рослинна олія. Приготування: Кефір перелийте в місткість для НВЧ (мікрохвильове випромінювання) і трохи прогрійте його. При такому підході тісто вийде якіснішим.

Перелийте його у робочу миску. З'єднайте кефір із цукром, сіллю та курячим яйцем. Маса має вийти однорідною.

Від усього борошна відокремте велику ложку та відкладіть її убік. Решту просійте і додайте до складу тіста.

Соду всипте в борошно і введіть до інших продуктів.

Доведіть до однорідного стану та відставте тісто на 15 хвилин. Після цього сміливо починайте смаження на добре прогрітій сковорідці з олією. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ніжну сирну запіканку без борошна.