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5 лютого, 17:30
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"Пишніших" світ не бачив: готуємо неймовірні оладки без дріжджів

Марта Касіянчук

Приготувати ідеальні на смак та текстурою оладки – завдання не з простих. Багато господинь стикаються з такими проблемами, як нерівномірне випікання та тісто, яке просто не підіймається.

Однак є простий рецепт, завдяки якому оладки виходять смачними, пишними та ніжними, пише 24 Канал з посиланням на UA.Новини. Готуйте одразу подвійну порцію, бо вони ідеальні!

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Як приготувати пишні оладки без дріжджів

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів борошна;
– півлітра кефіру середньої жирності;
– 1 столова ложка цукру;
– щіпка солі;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 куряче яйце;
– рослинна олія.

Приготування:

  1. Кефір перелийте в місткість для НВЧ (мікрохвильове випромінювання) і трохи прогрійте його. При такому підході тісто вийде якіснішим.
     
  2. Перелийте його у робочу миску. З'єднайте кефір із цукром, сіллю та курячим яйцем. Маса має вийти однорідною.
     
  3. Від усього борошна відокремте велику ложку та відкладіть її убік. Решту просійте і додайте до складу тіста. 
     
  4. Соду всипте в борошно і введіть до інших продуктів.
     
  5. Доведіть до однорідного стану та відставте тісто на 15 хвилин. Після цього сміливо починайте смаження на добре прогрітій сковорідці з олією.

Готово!

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