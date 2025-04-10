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10 квітня, 12:41
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Кожен, хто скуштує, позаздрить: пишні оладки всього за 15 хвилин

Марта Касіянчук

Оладки з чашкою ароматного чаю – ідеальний варіант перекусу. Однак, якщо ваші млинці не підіймаються, варто змінити рецепт.

24 Канал з посиланням на Arguments пропонує приготувати оладки на сметані й без додавання дріжджів. Їх пишності позаздрить кожна ваша подруга.

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Пишні оладки – рецепт

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:  
– 2 яйця;
– 200 грамів сметани;
– 10 столових ложок борошна;
– 2 столові ложки цукру;
– дрібка солі та соди;
– оливкова олія для смаження.

Приготування:

  1. Візьміть зручну місткість і почніть змішувати яйця з цукром. Коли маса стала відносно однорідною, поступово додавайте сметану, не забуваючи ретельно перемішувати.
     
  2. Тим часом просійте борошно і акуратно додайте до тіста.
     
  3. Під час перемішування додайте по дрібці солі та соди.
     
  4. Розігрійте сковорідку, налийте трохи оливкової олії і викладіть оладки – обсмажте по кілька хвилин з кожної зі сторін на повільному вогні.
     
  5. Потім викладіть оладки на паперову серветку, щоб позбутися надлишків олії.

Смачного!

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