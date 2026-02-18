Як приготувати пісний салат "Лисяча шуба": викладений шарами з рибою та грибами
- Салат "Лисяча шуба" готується з риби, грибів, картоплі, моркви, цибулі та майонезу.
- Інгредієнти викладаються шарами, салат має настоятися в холодильнику кілька годин перед подачею.
"Лисяча шуба" – це знайомий салат у трохи іншому настрої. Тут є риба, гриби й ніжна овочева засмажка.
Якщо інгредієнти попередньо підготувати, його можна дуже скоро приготувати, повідомляє ютуб-канал "Експериментуємо на кухні". У результаті виходить ситний салат, який впевнено конкурує з класичною "Шубою".
Як приготувати салат "Лисяча шуба"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варені картоплини;
– 1 морква;
– 1 цибулина ріпчастої цибулі;
– 3 варені яйця;
– рибні консерви або малосолоний оселедець;
– відварені лісові сушені гриби або обсмажені печериці;
– майонез;
– олія;
– сіль.
Робимо салат, який стане порятунком у піст: відео
Приготування:
- Цибулю наріжте кубиками, моркву натріть на крупній тертці, обсмажте на олії спочатку цибулю, потім додайте моркву, посоліть, перемішайте, накрийте кришкою і протушкуйте до м’якості, за потреби додайте трішки води, щоб не підгоріло, після чого охолодіть.
- Картоплю відваріть у шкірці, очистіть, натріть на крупній тертці, злегка посоліть і перемішайте. На дно тарілки нанесіть тонкий шар майонезу, викладіть картоплю, розрівняйте і зробіть майонезну сітку.
- Далі викладіть шар рибних консервів, попередньо видаливши тверді кісточки, або очистіть оселедець, приберіть кістки, наріжте дрібними кубиками та викладіть другим шаром, зверху знову нанесіть майонез.
- Яйця натріть на крупній тертці, викладіть наступним шаром і зробіть майонезну сітку.
- Відварені гриби наріжте дрібніше, за потреби підсоліть, викладіть шаром і знову нанесіть майонез, якщо берете печериці – обсмажте їх на невеликій кількості олії, охолодіть і викладіть так само.
- Завершіть салат шаром тушкованої моркви з цибулею, розрівняйте та поставте в холодильник щонайменше на кілька годин, щоб він добре просочився.
Як швидко зварити картоплю?
Щоб приготувати картоплю за 5 хвилин, візьміть невеликі бульби, ретельно помийте їх і кілька разів проколіть виделкою або ножем, пише Ohche at day.
Перекладіть у миску, яку можна ставити в мікрохвильову піч, збризніть невеликою кількістю води й накрийте тарілкою для мікрохвильовки або харчовою плівкою. Готуйте 5 – 7 хвилин, орієнтуючись на розмір картоплі та потужність печі – чим більші бульби, тим більше часу знадобиться.
