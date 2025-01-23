УКР РУС
23 січня 2025, 08:25
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Готуй хоч кожного дня: рецепт ароматного плову з м'ясом у каструлі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Плов – це одна з тих страв, від яких просто неможливо відмовитися. Він дозволяє смачно та ситно нагодувати всю сім'ю без зайвих клопотів.

Єдине, що потрібно передбачити при приготуванні плову у каструлі – посуд повинен бути з товстим дном. Все інше – справа легких кулінарних маніпуляцій. 24 Канал пропонує насолодитися улюбленим пловом з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт плову з м'ясом у каструлі 

  • Час: 1 година 
  • Порцій: 5

Інгредієнти
– 500 грамів свинини;
– 250 грамів рису;
– 1 морквина;
– 1 жовта ріпчаста цибулина;
– 10 грамів зубчиків часнику;
– 2 грами лаврового листа;
– 40 мілілітрів олії;
– приправа до плову – до смаку.

Приготування: 

  1. Промийте свинину, обсушіть та наріжте на середні шматочки.

  2. Моркву наріжте дрібною соломкою, а цибулю – маленькими кубиками.

  3. Подрібніть часник ножем.

  4. Розігрійте олію в каструлі з товстим дном. Викладіть свинину і обсмажте на сильному вогні до рум'яної золотистої скоринки.

  5. Додайте до каструлі спеції, моркву, часник та цибулю. Добре перемішайте і продовжуйте смажити на середньому вогні протягом 2 – 3 хвилин.

  6. Влийте склянку окропу та додайте 1 – 2 лаврових листки.

  7. Накрийте кришкою і тушкуйте близько 20 хвилин.

  8. Коли більшість вологи випарується, висипте в каструлю промитий рис і рівномірно розподіліть його. Рис має залишатися зверху, не перемішуйте з м'ясом.

  9. Залийте м'ясо і рис водою, накрийте кришкою і тушкуйте близько 25 – 30 хвилин, поки вся вода не випарується.

Смачного!

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