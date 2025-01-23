Єдине, що потрібно передбачити при приготуванні плову у каструлі – посуд повинен бути з товстим дном. Все інше – справа легких кулінарних маніпуляцій. 24 Канал пропонує насолодитися улюбленим пловом з рецептом порталу "Шуба".

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Рецепт плову з м'ясом у каструлі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 5

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини;

– 250 грамів рису;

– 1 морквина;

– 1 жовта ріпчаста цибулина;

– 10 грамів зубчиків часнику;

– 2 грами лаврового листа;

– 40 мілілітрів олії;

– приправа до плову – до смаку.

Приготування:

Промийте свинину, обсушіть та наріжте на середні шматочки. Моркву наріжте дрібною соломкою, а цибулю – маленькими кубиками. Подрібніть часник ножем. Розігрійте олію в каструлі з товстим дном. Викладіть свинину і обсмажте на сильному вогні до рум'яної золотистої скоринки. Додайте до каструлі спеції, моркву, часник та цибулю. Добре перемішайте і продовжуйте смажити на середньому вогні протягом 2 – 3 хвилин. Влийте склянку окропу та додайте 1 – 2 лаврових листки. Накрийте кришкою і тушкуйте близько 20 хвилин. Коли більшість вологи випарується, висипте в каструлю промитий рис і рівномірно розподіліть його. Рис має залишатися зверху, не перемішуйте з м'ясом. Залийте м'ясо і рис водою, накрийте кришкою і тушкуйте близько 25 – 30 хвилин, поки вся вода не випарується.

Смачного!

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