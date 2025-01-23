Единственное, что нужно предусмотреть при приготовлении плова в кастрюле – посуда должна быть с толстым дном. Все остальное – дело легких кулинарных манипуляций. 24 Канал предлагает насладиться любимым пловом с рецептом портала "Шуба".
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Рецепт плова с мясом в кастрюле
- Время: 1 час
- Порций: 5
Ингредиенты:
– 500 граммов свинины;
– 250 граммов риса;
– 1 морковка;
– 1 желтая репчатая луковица;
– 10 граммов зубчиков чеснока;
– 2 грамма лаврового листа;
– 40 миллилитров растительного масла;
– приправа к плову – по вкусу.
Приготовление:
Промойте свинину, обсушите и нарежьте на средние кусочки.
Морковь нарежьте мелкой соломкой, а лук – маленькими кубиками.
Измельчите чеснок ножом.
Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном. Выложите свинину и обжарьте на сильном огне до румяной золотистой корочки.
Добавьте в кастрюлю специи, морковь, чеснок и лук. Хорошо перемешайте и продолжайте жарить на среднем огне в течение 2 – 3 минут.
Влейте стакан кипятка и добавьте 1 – 2 лавровых листа.
Накройте крышкой и тушите около 20 минут.
Когда большинство влаги испарится, высыпьте в кастрюлю промытый рис и равномерно распределите его. Рис должен оставаться сверху, не перемешивайте с мясом.
Залейте мясо и рис водой, накройте крышкой и тушите около 25 – 30 минут, пока вся вода не испарится.
Приятного аппетита!
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