Не гірше, ніж у казані: як приготувати ідеальний плов на звичайній сковороді

Традиційний узбецький плов можна майстерно приготувати на звичайній сковорідці, спростовуючи давню думку про те, що його потрібно готувати лише в казані. Цей рецепт обіцяє смачний плов з розсипчастим рисом і ніжним м'ясом, і все завдяки товстому дну.

Господині, які спробували цей метод, кажуть, що плов на сковороді виходить не гіршим, ніж у казані. Рецептом плову у сковороді ділиться 24 Канал з посиланням на портал "Сусідка".

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Як приготувати плов на сковороді

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 5

Інгредієнти:

– 500 грамів м'яса (яловичина або курка);

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 2 склянки рису;

– сіль, перець, спеції – до смаку.

Приготування:

На сковорідці з товстим дном обсмажте м'ясо та додайте нарізані цибулю і моркву.

Після цього засипте у сковорідку 2 склянки рису, залийте кип'яченою водою так, щоб вона покривала крупу на 2 сантиметри, і тушкуйте під кришкою 20 хвилин.

Не перемішуйте плов до готовності, щоб зберегти правильну структуру страви. І не знімайте кришку перші 15 хвилин, щоб рис добре пропарився.

Останній крок – посоліть, поперчіть та додайте улюблені спеції.

А, щоб плов став ще смачнішим, після приготування вимкніть його і залиште під рушником на 10 хвилин.

Готово!

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