Красивий пляцок з блокнота без витрат та зусиль: підготуйтеся до насолоди на вихідних

Вже незабаром вихідні, а отже, треба попіклуватися, щоб у холодильнику було щось смачненьке. Цей пляцок стане чудовим рішенням, до якого захочеться повертатися.

Пляцки з вишнями – це завжди про особливий зимовий настрій та незабутні миті насолоди. Достатньо докласти зовсім трішки старання, аби у вашому холодильнику опинилася велика порція гарного настрою, розповідає портал "Калинка".

Як зробити пляцок з вишнями?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

коржі:

– 8 яєць;

– 250 грамів цукру;

– 600 грамів борошна;

– 500 грамів сметани;

– 2 столові ложки харчового амонію;

– 2 столові ложки какао;

крем:

– 800 грамів жирної сметани;

– 100 грамів цукрової пудри;

– вишні, додаткового чорнослив або горіхи.

Пляцки з вишнями завжди незабутні / Фото "Пляшка"

Приготування:

Збийте яйця з цукром до утворення густої та високої піни. В окремій ємності з’єднайте сметану з амонієм і обережно введіть цю суміш у яєчну масу. Після легкого перемішування всипте борошно і вимісіть однорідне тісто. Отриману масу розділіть навпіл, додавши до однієї частини какао. Випікайте два окремі коржі у розігрітій до 180°C духовці протягом 20 – 25 хвилин. Коли випічка повністю охолоне, розділіть кожен корж на кілька тонших шарів (наприклад, розрізавши кожен спочатку навпіл, а потім ще раз, щоб отримати по чотири заготовки кожного кольору). Для крему збийте сметану з цукровою пудрою до стійких піків. Якщо консистенція занадто рідка, скористайтеся спеціальним загущувачем. Зберіть торт, чергуючи кольори коржів, щедро змащуючи кожен шар кремом та додаючи всередину соковиті вишні.

Як уникнути неприємного запаху амонію?

Їдкий запах амонію може зіпсувати навіть найкращу випічку та змарнувати багато старань. Цьому можна легко запобігти, не використовуючи зайвих інгредієнтів, розповідає Beszamel.

Просто дайте коржам добре прохолонути перед тим, як розрізати та змащувати їх кремом. Крім того, вишні краще попередньо відкинути на друшляк, щоб зайвий сік не зробив торт занадто мокрим.

